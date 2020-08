Arena di Verona 9 Settembre | Artisti e premi estate 2020

By

Dopo gli appuntamenti della Rai nella medesima Arena condotto da Carlo Conti e Vanessa Incrontada, ecco che torna radio Rtl 102,5 a far ballare le persone da casa. La data è fissata per il 9 Settembre, cercando di portare la musica nelle case senza essere presenti per forza.

Infatti, i cantanti si esibiranno davanti agli spalti vuoti, per garantire la sicurezza di tutti, ma, ciò nonostante, il concerto potrà essere seguito in diretta su TV8 e SkyUno. Ma non preoccupatevi, ci saranno tanti premi che potranno assegnare anche il pubblico da casa, vediamoli insieme.

Arena di Verona 9 Settembre

Il periodo storico in cui ci troviamo, ci porta a vivere con più attenzione il divertimento, ma questo non vuol dire niente musica, anzi la musica italiana tornerà più alta di prima. Numerosi premi sono stati messi in palio per i cantanti che si esibiranno all’appuntamento all’Arena di Verona dal 9 Settembre.

Il pubblico da casa potrà assegnare il riconoscimento “Rtl 102,5 Power Hits Estate 2020” direttamente sul sito www.rtl.it fino alle 12 del 4 settembre. Più in dettaglio: il premio al singolo più venduto durante il periodo estivo; il premio al singolo indipendente che è passato con più frequenza nelle radio; il singolo che è stato più suonato nei vari eventi organizzati durante i mesi di giugno, luglio e agosto in Italia dal 22 giugno al 4 settembre, guardando i dati della Siae; e per ultimo il premio al disco più venduto nell’anno 2019-2020. Ma chi saranno i cantanti che potremo sentire?

Artisti e premi estate 2020

Numerosi premi per numero artisti che si esibiranno con le loro hit nell’arena più famosa d’Italia, i quali fremono all’idea di tornare a fare musica dal vivo e intrattenere i loro fan. Ecco la lista dei cantanti che vedremo: I Kolors, con il loro singolo Non è vero di cui abbiamo parlato in un articolo poco tempo fa; la bellissima Elodie; Tommaso paradiso; Irama; Alessandra Amoroso e i Boomdabash; Annalisa; Achille Lauro con ben due singoli; Francesco Gabbani con la sua hit estiva Il sudore si appiccica.

E ancora: Gaia, Fedez con il nuovo singolo Bimbi per strada; Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri; Mahmood; Levante; Ghali che duetterà con Marracash, Madame e Dardust; Diodato con la sua nuova canzone dedicata a questa estate diversa con Un’altra estate; Danti con Raf e Fabio Rovazzi; Gianna Nannini; Biagio Antonacci; Zucchero.

Non abbiamo ancora finito sentiremo: Tiziano Ferro; Aiello e la sua hit Vienimi (a ballare); Dotan; Gue Pequeno con Saigon; J-Ax che ci porterà un pilastro della musica italiana con 50 Special; Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani; Nek e Federico Poggipollini; Le Vibrazioni; Marracash; i Pinguini Tattici Nucleari; Gianluca Grignani, Bob Sinclar e Topic con A7s.

Insomma, davvero tanti artisti e tanti premi per l’Arena di Verona e l’appuntamento organizzato con RTL 102,5.