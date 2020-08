Federico Pietrucci ci riprova | Ritorno inaspettato ai casting di Amici 20

Forse non tutti ricordano il ballerino Federico Pietrucci, che partecipò all’edizione di Amici 2019. Purtroppo però, non è riuscito ad arrivare all’ambita maglia verde per davvero poco, a causa di un infortunio causato da lui stesso.

Da alcune indiscrezioni, sembra si sia ripresentato ai casting della nuova edizione seguendo il consiglio di Maria De Filippi datogli lo scorso anno. Il ragazzo che sogna di diventare ballerino professionista nel ramo dell’hip pop, è forse pronto ad incoronare il suo sogno, trasformandolo nel suo lavoro?

Federico Pietrucci ci riprova

Sembrerebbe essere vera la notizia di un suo ritorno ad Amici, anche perché le modalità per cui ha dovuto terminare la sua esperienza all’interno della scuola, ha lasciato l’amaro in bocca. Il ragazzo che prometteva bene, avendo anche l’appoggio della professore Veronica Peparini e il professore Timor Steffens che lo hanno sempre considerato uno dei miglior ballerini hip pop, è uscito ad un passo dal serale.

Purtroppo l’infortunio alla mano era troppo grave per continuare a ballare, e Maria De Filippi lo ha invitato a ripresentarsi ai casting dell’anno successivo. A causa della lite tra Federico Pietrucci e Martina Beltrami, nata per una votazione per chi avrebbe dovuto avere la possibilità di prendersi un posto alla parte più decisiva del programma, il ragazzo per uno scatto d’ira ha tirato un pugno al muro, procurandogli così l’infortunio.

Ritorno inaspettato ai castin di Amici 20

Dopo il suo ritiro, a causa dell’evidente infortunio, sembrerebbe aver preso la balla in balzo e di essersi ripresentato ai casting di questa nuova edizione di Amici 2020. Forse, potremo vederlo ballare di nuovo sul palco e magari con addosso la famigerata maglia verde a cui tutti ambiscono.

A rendere nota questa indiscrezione è la pagina Instagram Amici News, con queste parole: ”Dopo il suo infortunio avuto ad Amici 19, Federico Pietrucci si ripresenta a casting per Amici 20. Riuscirà a riconquistarsi il banco per la nuova edizione del talent show?”. Voi cosa ne pensate?