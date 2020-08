Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 31 Agosto 2020

Da qualche settimana stiamo assistendo ad una impennata di nuovi contagi di coronavirus in Italia. Allo stesso tempo và però segnalato l’aumento dei tamponi che vengono effettuati ogni giorno. Come riporta l’ultimo bollettino con i dati relativi alla diffusione del virus Covid 19 nelle ultime 24 ore, c’è stato un lieve calo di casi di positività rispetto alle ultime 24 ore. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 31 agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute.

Secondo l’ultimo aggiornamento sono 1.365 nuovi casi (1444 nelle 24 ore precedenti). Sono numeri di contagio che rimangono abbastanza alti e paragonabili a quelli che si leggevano agli inizi del mese di Maggio 2020, quando il paese era ancora in fase di lockdown.

Nelle ultime 24 ore Si si sono registrati 4 decessi (1 nelle 24 ore precedenti) e sono aumentati di 7 unità i ricoverati in terapia intensiva (al momento 86 pazienti).

I pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 1.251 (+83, ieri -10), di cui 86 in terapia intensiva (+7, ieri +5). Sono stati 81.723 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 99.108 delle 24 ore precedenti, quando è stato segnato il record di tamponi giornalieri effettuati da inizio epidemia. In totale dall’inizio della pandemia, sono 268.218 le persone che hanno contratto il virus Covid-19.

I dati Regione per Regione

Il numero più alto di nuovi casi di positività al coronavirus, nelle ultime 24 ore si registra nella regione Campania (270), seguita da Lombardia (235), Lazio (156), Veneto (109) ed Emilia Romagna (109). Solo un caso di positività in Molise e Basilicata. Aumento di contagi anche in Calabria (+34) di cui 10 sono migranti. Altri 34 nuovi positivi anche in Sicilia e come comunica la regione, 4 sono migranti e 5 mediatori culturali di un centro di accoglienza. In tutte le Regione, nelle ultime 24 ore, si è verificato almeno un caso di nuovo contagio da coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute diffusi il 29 Agosto 2020, suddivisi regione per regione.

Lombardia 99.940 (+235, +0,2%; ieri +289)

Emilia-Romagna 31.805 (+109, +0,3%; ieri +149)

Veneto 22.864 (+109, +0,5%; ieri +151)

Piemonte 32.844 (+60, +0,2%; ieri +90)

Marche 7.238 (+15, +0,2%; ieri +12)

Liguria 10.907 (+53, +0,5%; ieri +47)

Campania 6.882 (+270, +4,1%; ieri +188)

Toscana 11.785 (+98, +0,8%; ieri +92)

Sicilia 4.291 (+34, +0,8%; ieri +29) **

Lazio 11.043 (+156, +1,4%; ieri +171)

Friuli-Venezia Giulia 3.764 (+16, +0,4%; ieri +20)

Abruzzo 3.773 (+34, +0,9%; ieri +14)

Puglia 5.402 (+69, +1,3%; ieri +65)

Umbria 1.784 (+31, +1,8%; ieri +12)

Bolzano 2.932 (+8, +0,3%; ieri +9)

Calabria 1.477 (+34, +2,4%; ieri +11)

Sardegna 2.114 (+22, +1,1%; ieri +70)

Valle d’Aosta 1.232 (+2, +0,2%; ieri +4)

Trento 5.092 (+8, +0,2%; ieri +14)

Molise 525 (+1, +0,2%; ieri +2)

Basilicata 524 (+1, +0,2%; ieri +5)

Prossimo aggiornamento coronavirus

Il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia. Come consuetudine il nuovo bollettino con i dati relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati) sarà rilasciato alle ore 18.00.