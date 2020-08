Film Stasera in Tv – La classe degli asini – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La classe degli asini. Produzione italiana del 2016 per la regia di Andrea Porporati con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna nei ruoli principali. Film girato per la tv ispirato alla vicenda reale di Mirella Antonione Casale, e della sua lotta per l’inclusione dei disabili nella scuola. È andato in onda per la prima volta il 14 novembre 2016 su Rai 1. Il film si è ispirato all’omonima canzone interpretata da Natalino Otto e successivamente anche da Renzo Arbore.

La classe degli asini – Trama

Torino, anni 60 del Novecento. La professoressa Mirella Casale, futura preside, ha una figlia disabile che non riesce a compiere quasi nessun atto motorio e ad esternare emozioni; Felice Giuliano è un professore molto comprensivo; Riccardo è invece un bambino proveniente dal Sud Italia con gravi difficoltà d’integrazione con i compagni della stessa età. Poco educato e per questo escluso dai compagni, Riccardo viene inserito in una scuola di sole classi differenziali. Il comprensivo professore Felice, contrariamente alla maggioranza dei professori, difendeva Riccardo sostenendo che poteva rimanere nella scuola pubblica: anche per questo motivo crea una cosiddetta “scuola degli asini”, ovvero un dopo-scuola per tutti coloro che avevano difficoltà dis tuido o a essere accettati dagli altri.

Titolo Originale: La classe degli asini

Genere: Drammatico

Durata: 1h 55m

Anno: 2016

Paese: Italia

Regia: Andrea Porporati

Cast: Vanessa Incontrada, Flavio Insinna, Fabio Troiano, Aurora Giovinazzo, Giovanni D’Aleo, Monica Dugo

La classe degli asini – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai 1, (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD) alle ore 21.25 di oggi, lunedì 31 Agosto 2020. La programmazione di Rai 1 lo prevede al termine di Techetecheté, trasmissione con estratti a tema dalle Teche Rai.