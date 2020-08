Valentina Ferragni risponde alle critiche: ”Preferisco essere imperfetta e…”

Famosissima Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara sposata con l’artista Fedez, che da sempre è stato al centro di molte polemiche. Le sorelle, molto unite, con la loro chioma bionda e gli occhi azzurri rappresentano due concetti di bellezza diversa.

Se da una parte Chiara, con la sua magrezza viene sempre vista come un modello, dall’altra non vengono meno i commenti negativi verso la sorella considerata in carne. Ma questa volta Valentina Ferragni ha deciso di rispondere alle critiche che, ultimamente si stanno facendo sempre più frequenti e cattive.

Valentina Ferragni risponde alle critiche

L’influencer dopo il periodo di quarantena sembra aver messo su qualche chilo, cosa normalissima dopo aver passato quasi tre mesi rinchiusa in casa. Così da scatenare migliaia di critiche verso il suo corpo, una sorta di body shaming, questo perché non va a rappresentare appieno quelli che sono i canoni di bellezza imposti dalla società o comunque dai modelli, come se l’idea di bellezza si avvalesse di una sola rappresentazione.

Così Valentina Ferragni ha deciso di rispondere con un lungo commento, a tutte quelle persone che non reputano la sua bellezza “normale”. Queste sono le sue parole: “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere sé stessi. Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti”.

“Preferisco essere imperfetta e accettarlo”

Non finiscono qui le sue parole, ma neanche la cattiveria della gente: “A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando son struccata e mi chieda una foto. Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure, davanti a me nessuno ha mai detto:” Vale, non mi piaci”.

Il messaggio più importante lo vuole mandare alle donne, che si sentono sempre in torto davanti al cibo e ai modelli imposti: ”Magari non rappresento l’idea della perfezione. Ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Ognuno di noi prova a diventare più bella, brava, intelligente, ma quando ci si deve fermare? Quando si è davvero abbastanza?”