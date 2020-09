Amichevole Lazio – Padova – Dove vederla in tv e streaming

Secondo test prestagionale per la Lazio che affronterà il Padova allenato da Andrea Mandorlini, formazione di Serie C. Per i biancocelesti si tratta del primo test ufficiale, dopo il 2-2 contro la Triestina di pochi giorni fa.

Informazioni sull’amichevole

La sfida andrà in scena presso la sede del ritiro biancoceleste, ossia allo stadio di Auronzo di Cadore, con capacità dei tifosi limitata a 300 persone. La partita avrà inizio alle ore 17 di oggi 1° settembre.

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà in diretta ed in chiaro solo per gli abbonati Sky che hanno abilitata la visione al canale Lazio Style Channel, sul canale 233 del decoder di Sky. Gli stessi abbonati potranno seguire l’intero match anche con l’app SkyGo, disponibile per gran parte dei dispositivi Android e iOs.