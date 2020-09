Film Stasera in Tv – The Illusionist L’illusionista – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Illusionist – L’illusionista. Produzione della Repubblica Ceca del 2006 per la regia di Neil Burger con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell nei ruoli principali. The Illusionist è la storia di un triangolo sentimentale: alla magia dell’amore, si aggiungono gli stupefacenti incantesimi di Eisenheim, padrone del palcoscenico e dell’arte dell’illusione. Neil Burger, il regista, è bravo a raccontare la storia con stile asciutto e a rappresentare una Vienna credibile e vivace, grazie all’eccellente fotografia di Dick Pope. Eccezionale la colonna sonora di Philip Glass, musicista ricercato e minimalista, che colpisce orecchie e cuore dello spettatore, con melodie capaci di avvolgere il film in un’aura magica. Grazie anche a questo fondamentale contributo, The Illusionist, offre numerosi momenti emozionanti, appassionanti, e una sequenza, quella dello spettacolo con “l’albero di arance”, da iscriversi direttamente nella storia del cinema.

The Illusionist – L’illusionista – Trama

Siamo all’inizio del XX secolo, in Austria. Eisenheim è un adolescente innamorato (e ricambiato) della bella contessa Sophie: la ragazza però, è promessa sposa del Principe Leopoldo, erede al trono. I due sono costretti a separarsi ed Eisenheim scompare dalla circolazione. Quindici anni dopo, il ragazzo è cresciuto e strega Vienna con spettacoli nei quali mette in mostra le sue incredibili doti di illusionista.

Una sera incontra Sophie, e l’amore si riaccende, ma il Principe Leopoldo, aiutato dall’Ispettore Generale Uhl, capo della Polizia, fa di tutto per stroncare una volta per tutte la relazione…

The Illusionist – L’illusionista – Trailer Video

The Illusionist – L’illusionista – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Illusionist

Genere: Drammatico

Durata: 1h 50m

Anno: 2006

Paese: Repubblica Ceca

Regia: Neil Burger

Cast: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell

The Illusionist – L’illusionista – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai 4, (canale 21 del digitale terrestre) alle ore 21.20 di oggi, martedì 1 Settembre 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Criminal Minds.