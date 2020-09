Elettra Lamborghini furia contro le critiche: “Non vi permettete di…” | Video

Elettra Lamborghini si scaglia come una furia contro i tantissimi utenti social che, nelle ultime ore l’hanno criticata per essere stata senza mascherina insieme a un gruppo di ragazzi. La cantante però, è apparsa nelle sue storie Instagram spiegando come sono andate realmente le cose, mostrandosi arrabbiata per le tante offese ricevute.

Durante la giornata di ieri infatti, Elettra ha caricato una sua storia mostrandosi Gardaland insieme a un gruppo di ragazzi e ragazze senza mascherina. I social dopo aver visto quella storia hanno così decido di criticarla visto che, la cantante durante gli scorsi giorni ha spiegato quanto fosse importante tenere la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Proprio per questo, ieri Elettra Lamborghini ha deciso di spiegare come sono andate realmente le cose.

Elettra Lamborghini furia contro le critiche

La cantante stanca di ricevere insulti e accuse ha deciso di apparire nelle sue storie Instagram per spiegare realmente quello che, era successo e per quale motivo si trovasse senza mascherina a Gardaland. Elettra ha così affermato: “Non permettetevi di parlare se non sapete le cose. Io ho già fatto tampone e sierologico e sono negativa. Grazie a Dio! Mi sposo a brevissimo ed è nel mio interesse avere contatti con nessuno in questo periodo, proprio per una questione di sicurezza”.

La sua presenza all’interno del parco divertimenti infatti, era legata a un progetto lavorativo che lei insieme allo staff stavano registrando. La cantante ha così voluto sottolineare: “Non c’era nessuna fan! La foto insieme alla ragazza è perché lei, è stata selezionata per il programma che stavano girando. Ancora una volta, sciacquarsi la bocca prima di parlare! Lei è stata tamponata stamattina e negativa!”

La cantante contro gli utenti social

Elettra Lamborghini si è mostrata una vera e propria furia contro le tantissime persone che l’hanno accusata di aver “predicato bene e razzolato male”, spingendola a rispondere per le rime.

Nessuno infatti, si aspettava una risposta così tagliente da Elettra: “Ormai sembra diventato il grande fratello, con tutti questi occhi puntati addosso da puri infami! Questo Coronavirus vi ha reso cattivi da fare schifo, io fossi in voi mi vergognerei ed andrei a pregare in chiesta per quanto siete sporchi e brutti dentro!”.

La cantante non si è limitata a rispondere all’interno delle sue storie Instagram ma, ha voluto anche sottolineare quello che pensa delle critiche immotivate sul suo profilo Twitter: “Questo Coronavirus vi sta rendendo delle serpi e cattivi come non mai. Ringraziate e siate felici che avete ancora le vostre famiglie, ringraziate che magari l’avete avuto e siete ancora vivi. Ma che è sta cattiveria in giro, sono disgustata…”.