F1 News | La Racing Point ha affrontato il weekend di Spa senza Party Mode

Errori e sfortuna hanno fatto sì che finora, nonostante probabilmente la seconda/terza migliore macchina della griglia, la Racing Point non sia ancora riuscita a salire sul podio. La scuderia inglese, al centro delle polemiche per la discussa somiglianza con la Mercedes, ha ottenuto il suo miglior risultato in Spagna, con un quarto e un quinto posto. In Belgio però le due RP20 hanno sorprendentemente deluso, chiudendo mestamente la gara in nona e decima posizione, alle spalle anche dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Una domenica negativa che ha fatto seguito ad un sabato altrettanto incolore, con le due monoposto rosa qualificatesi in quarta e quinta fila.

Nel paddock della Formula 1 però c’è chi pensa di sapere quali possano essere le ragioni della debacle del team di Lawrence Stroll, che avrebbero di nuovo a che fare con i regolamenti. Il giornalista olandese Jack Plooij infatti, intervenuto al podcast radiofonico F1 Aan Tafel, ha rivelato una voce che starebbe circolando ‘dietro le quinte’: “Ho sentito una voce, ma non posso confermarla. Ho sentito da un collega giornalista che la Racing Point avrebbe corso deliberatamente senza la modalità [di motore] da qualifica – ha rivelato Plooij – se fosse così allora si può vedere che guidare senza ‘party mode’ ha effettivamente un peso e quindi dobbiamo sperare che in Italia si veda anche sulle Mercedes”.

Dal Gran Premio d’Italia infatti tutti i team dovranno scegliere una sola modalità di motore da utilizzare poi in qualifica ed in gara. La speranza degli avversari della Mercedes è che il team di Brackley subisca un calo nelle proprie prestazioni, ma Toto Wolff e Lewis Hamilton hanno già assicurato che quello che la W11 potrebbe perdere in termini di velocità in qualifica verrà recuperato in gara, utilizzando una maggiore potenza rispetto a quanto si è visto fin qui.