Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 2 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 2 settembre 2020. Siamo già a mercoledì! La settimana prosegue, fra alti e bassi: quali sorprese riserverà ai 4 segni centrali? Il Leone potrà risolvere i suoi problemi di lavoro, alla Vergine mancherà un po’ di lucidità. Servirà cautela in amore alla Bilancia, mentre lo Scorpione potrà imbattersi in un incontro interessante. Se vuoi approfondire, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 settembre 2020: Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sul lavoro riuscirai a superare tutte le difficoltà che hai vissuto negli ultimi giorni. Domenica Venere farà il suo ingresso nel segno: le coppie in crisi potranno ritrovare un punto di incontro con più facilità.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 2 settembre 2020: Vergine

Domani la Luna sarà in aspetto contrario. Come effetto, faticherai a trovare la giusta lucidità per affrontare alcune situazioni. Sul lavoro potresti sentirti sovraccarico di impegni: sarà faticoso portare a termine ogni compito in questa giornata.

Oroscopo domani mercoledì 2 settembre 2020: Bilancia

Come ti raccomanda di fare l’astrologo Paolo Fox domani in amore dovrai usare estrema cautela, perché potresti ritrovarti a discutere per la gestione del denaro. Sul lavoro dovrai munirti di sangue freddo. Finora sono accadute molte cose e ti aspettano nuovi, frastornanti scambiamenti.

Oroscopo domani mercoledì 2 settembre 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in ottimo aspetto e procurerà molte ghiotte occasioni di fare incontri interessanti. Sul lavoro è tempo di mettersi in gioco con nuovi porgetti: cerca solo di non azzardare troppo con i soldi, perché il 2019 è stato un anno piuttosto faticoso in questo senso.