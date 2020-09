Ricetta Gibanica: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo la ricetta Gibanica, un dolce tipico della Slovenia importante nel mondo denominato specialità tradizionale garantita. Tre strati di gusti e ottimo sapore, per un fine pasto o una merenda buonissima!

Gibanica – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 8 persone.

Pasta frolla

Farina 00 200 grammi

Burro 100 grammi

Sale 1 pizzico

Zucchero 1 pizzico

Acqua 100 ml per l’impasto

Pasta fillo a piacere

Olio di semi a piacere

Ripieno di ricotta

Ricotta 1,2 Kg

Zucchero 100 grammi

Bustine di vanillina 2

Uova 2

Sale un pizzico

Per i ripieni

Noci tritate 300 grammi

Zucchero semolato 100 grammi

Mele 1,5 Kg

Sale un pizzico

Zucchero semolato 120 grammi

Cannella in polvere a piacere

Uova 3

Panna da montare 800 ml

Gibanica – Preparazione

La prima cosa da fare per preparare la Gibanica dolce è avviare il procedimento per la pastafrolla. Prendete la farina e setacciatela insieme al sale e allo zucchero dentro una ciotola. Poi unite il burro a cubetti e iniziate ad impastare aggiungendo man mano l’acqua così da avere un panetto omogeneo e liscio. Ora avvolgetelo con della pellicola trasparente e lasciatelo in frigo per un’ora.

Ora per il ripieno di semi di papavero macinate gli stessi unendo lo zucchero e mescolate tutto insieme dividendolo in due ciotoline. Poi prendete la ricotta e lavoratela sino a quando non otterrete una crema per poi unire lo zucchero, la vanillina e il sale: ora mescolate sino a quando non avete ottenuto una crema corposa e dividete anche questo composto in due ciotoline.

Per il ripieno alle noci, tritatele finemente unendo lo zucchero. Poi prendete le mele e sbucciatele per poi grattuggiarle. Mettetele dentro un colapasta al fine di togliere l’acqua in eccesso: una volta svolto il procedimento mettetele insieme alla cannella e allo zucchero dentro una ciotolina. Poi prendete la panna e unitela alle uova, mescolando sino a quando non avete ottenuto un altro composto omogeneo.

Prendete il panetto di frolla dal frigorifero e stendetela su una teglia. Stendete anche un foglio di pasta fillo con il mattarello mettendolo sulla frolla e spennellandolo con dell’olio: ora versate la prima parte del composto con i semi di papavero – poi aggiungete uno strato di panna e la seconda parte di semi di papavero.

Aggiungete un altro foglio di pasta fillo, spennellate sempre con l’olio e mettete un primo strato con le noci. Poi proseguite man mano realizzando altri strati mettendo il composto di noci – il composto di ricotta e il composto di mele. Aggiungete l’ultimo disco di pasta fillo e coprite con la panna. Infornate gli 8 strati in forno per 90 minuti a 180°: lasciate intiepidire e buon appetito!

Gibanica – Consigli

La Gibanica si conserva in frigorifero al massimo per 2 giorni e si sconsiglia la congelazione.