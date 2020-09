È un momento difficile per Veronica Ursida. La dama di Uomini e Donne ha trascorso un’estate sulle montagne russe. Subito dopo la fine della scorsa edizione di Uomini e Donne, infatti, Veronica Ursida aveva deciso di abbandonare il talk show di Maria De Filippi insieme a Giovanni Longobardi. La dama bionda sembrava aver perso la testa e teneva molto a questo nuovo rapporto. Veronica Ursida era pronta ricominciare una nuova vita con Giovanni.

Fortunatamente, la pazienza di Veronica Ursida è stata premiata e, dopo qualche settimana, la dama ha ufficializzato l’inizio della storia d’amore con Giovanni Longobardi. La coppia si è mostrata spesso su Instagram, soprattutto durante le vacanze passate insieme. Giovanni e Veronica, ad esempio, sono stati insieme a Capri e hanno condiviso sui social molti momenti trascorsi insieme.

Veronica Ursida desidera ricominciare

Ma questa felicità improvvisa è durata davvero poco. Pochi giorni fa, infatti, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno ufficializzato la loro rottura, attraverso delle stories su Instagram. Nei giorni precedenti sembrava esserci stata una crisi, poi superata. Ma, alla fine, la coppia è scoppiata definitivamente. Veronica Ursida si è assunta tutte le colpe della rottura, dichiarando di aver fatto un errore imperdonabile.

Da quel giorno non c’è più stato nessun riavvicinamento tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. L’ex dama non è tornata a Uomini e Donne, come trapelato dalle prime anticipazioni, e neppure il cavaliere. Poche ore fa, Veronica Ursida ha condiviso una storia su Intagram in cui ammette di essere pronta a ricominciare, dopo la fine della storia con Giovanni Longobardi.

La fine con Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne

“Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”. Con queste parole, Veronica Ursida ha riacceso le speranze dei suoi follower sulla possibilità di un “finale a sorpresa” con Giovanni Longobardi. Tuttavia, la dama potrebbe essere semplicemente pronta per mettere un punto definito alla storia con Giovanni per riprendere in mano la sua vita.

Che decisioni prenderà Veronica Ursida per il suo futuro, fuori da Uomini e Donne? In molti hanno accusato la dama di non essere sincera e trasparente, ma Veronica si è difesa, arrivando fino alle lacrime. Veronica Ursida ha sempre garantito sulla buona fede e sulla veridicità dei suoi sentimenti. Cosa le riserva il futuro?