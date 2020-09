Vidal all’Inter: manca poco per concretizzare uno degli affari più importanti dell’estate nerazzurra. Il centrocampista cileno, infatti, era seguito da tempo dalla dirigenza interista, ma per varie circostanze non è mai riuscito ad approdare all’Inter.

Questo però sembra il momento buono per concretizzare un affare che ridarebbe a Conte il suo “guerriero” preferito. I due infatti avevano lavorato assieme già ai tempi della Juventus e si conoscono e rispettano a vicenda. Nonostante i tentativi di averlo con sè al Chelsea prima e all’Inter poi fossero andati a vuoto ora c’è la concreta possibilità che i due si ritrovino in nerazzurro: il Barcellona, infatti, non ha intenzione di puntare sul centrocampista ex Bayern anche per la prossima stagione.

Vidal all’Inter: vicina la risoluzione con il Barça, poi l’Inter

Un’opportunità ghiotta per l’Inter che non ha perso tempo cercando subito di affondare per portarlo in Serie A e vincere la concorrenza degli altri club. La risoluzione tra il giocatore e il club blaugrana è molto vicina ed è attese nelle prossime ore la fumata bianca.

Un accordo propedeutico poi alla firma di Arturo Vidal sul contratto che lo legherà all’Inter. Un trasferimento importante e che riporterà in Serie A uno dei mediani più forti del panorama mondiale e che a quasi 34 anni può fare ancora la differenza.