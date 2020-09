Ricetta Mochi: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo la ricetta Mochi con la versione di riso alla nutella. Un dolce morbido e cremoso che sta letteralmente conquistando tutto il mondo. Tantissime le varianti grazie ad ingredienti delicati e gusti innovativi.

Mochi – Ingredienti

Gli ingredienti si intendono per 4 persone.

Farina di riso 130 grammi

Zucchero a velo 60 grammi

Nutella – per ogni mochi un cucchiaino

Acqua 180 ml

Maizena a piacere

Mochi – Preparazione

Per preparare i vosti Mochi come prima cosa dovete versare la farina di riso in una ciotola capiente e poi unire lo zucchero a velo per miscelare delicatamente. Ora versate l’acqua tiepida con un cucchiaio per alcuni minuti e mescolate energicamente al fine che non si formino dei grumi.

Ora cuocete il composto all’interno del microonde impostando una potenza media per tre minuti. Impostate il timer ad un minuto e mezzo per aprire lo sportellino del forno e mescolare tutti gli ingredienti per una cottura ottimale. Una volta che l’impasto risulta essere pronto fatelo riposare per 15 minuti circa.

Adesso prendete un piano di lavoro e infarinatela con la maizena, capovolgendo il composto precedentemente ottenuto. Lavorate il tutto fino a quando non avrete realizzato un panetto morbido.

Ora prendete un mattarello e spianate energicamente sino a quando non avrete ottenuto una sfoglia di un centimetro circa di spessore. Ora cercate di ricavare dei dischetti che abbiano un diametro di 10 centimetri disponendo al centro un cucchiaino di nutella.

Chiudere facendo in modo che il ripieno non fuoriesca e arrontondare con le mani. Ora prendete tutti i vostri mochi e passateli in un piatto con un pochino di maizena così che aderisca nella maniera corretta: buon appettito!

Ma le varianti dei Mochi sono tantissime e infatti potete anche fare un ripieno di banana e Anko per un gusto ancora più delicato ma audace. Per chi invece volesse realizzare i mochi gelato basterà riempirli con dell’ottimo gelato a vostra scelta facendo però attenzione a metterli nel freezer per un’ora circa prima di gustarli.

Un’altra variante molto gradita è quella al té verde disponendo all’interno della vostra preparazione del gelato al té verde come dai ristoranti giapponesi più rinomati! Non solo perché anche l’impasto può essere differente, per esempio ai semi di sesamo oppure come da ricetta tradizionale con la pasta di fagioli rossa.

Mochi – Consigli

Il consiglio è quello di consumare i mochi subito una volta pronti, senza procedere al loro congelamento soprattutto se avete optato per la variante gelato.