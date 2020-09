Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 3 settembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 3 settembre 2020. Siamo già a giovedì: Abbiamo oltrepassato la prima metà della settimana e ci avviciniamo al prossimo weekend. Nel frattempo, quali sorprese riserverà questa giornata ai primi 4 segni zodiacali? L’Ariete sarà più energico, il Toro invece dovrà chiarire in amore. I Gemelli potrebbero essere pensierosi, mentre il Cancro dovrà fare attenzione in amore. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 3 settembre 2020: Ariete

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai decisamente più energico dei giorni scorsi. Inoltre, venerdì e sabato la Luna sarà attiva: si prospettano tre giorni importanti, in cui potrai chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso, soprattutto in amore. Le coppie che hanno vissuto dei conflitti nel mese di agosto, dovrebbero approfittarne per affrontarsi e parlare a cuore aperto.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 3 settembre 2020: Toro

In questo periodo senti la necessità di chiarire che ti sfugge ancora. In amore, soprattutto, dovrai avere molta prudenza, specie se la tua coppia ha vissuto qualche scossone di troppo. Domenica prossima, poi, Venere opposta ti inviterà a rivedere tutti i rapporti e capire, una volta per tutte, chi è dalla tua parte e chi no.

Oroscopo domani giovedì 3 settembre 2020: Gemelli

Domani sarai ancora piuttosto pensieroso. Da martedì scorso stai facendo i conti con polemiche e pettegolezzi. In amore, a partire da domenica prossima con Venere favorevole, ci saranno dei miglioramenti. In più, a fine anno Saturno diventerà tuo valido alleato: ti aiuterà sul lavoro, darà uno slancio ai progetti e quelle situazioni che non sono ancora decollati.

Oroscopo domani giovedì 3 settembre 2020: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti avere buone intuizioni. Nei prossimi giorni in amore dovresti provare a essere un po’ più elastico e meno critico. Chi è impegnato in un legame da tempo, potrebbe avere ancora titubanze e frenare eventuali progetti per il futuro. I single, invece, tenderanno a cercare una storia tormentata, di quelle che fanno soffrire e sentire la lontananza dell’altro; così facendo, però, rischiano di imbattersi in qualcuno di irraggiungibile, perché impegnato o troppo lontano. Servirà attenzione!