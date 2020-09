Qualcosa di cui… sparlare – Trama e cast del film su Rete 4

Qualcosa di cui… sparlare è l’offerta di Rete 4 per la sua prima serata di oggi, 2 settembre 2020. Il film verrà trasmesso dalle 21:30 circa e risale al ’95. Il regista invece è Lasse Hallstrom, mentre il genere è dramedy. Si segnala inoltre la sua candidatura ai Golden Globe per Julia Roberts, categoria Miglior Attrice Non Protagonista.

La trama di Qualcosa di cui… sparlare infatti ci parla del suo personaggio, Grace, che entra in forte crisi quando scopre che il marito la tradisce. Decisa a vendicarsi di tutti, la donna inizierà a diffondere voci compromettenti su tutti i traditori della sua cittadina. Di seguito gli altri dettagli e gli artisti che compongono il cast completo.

Qualcosa di cui… sparlare – La trama

Il mondo di Grace crolla non appena la donna scopre che il marito Eddie ha una relazione con un’altra. Decide di affrontare l’amante e il consorte e poi decide di ritornare a casa dei genitori. La coppia gestisce un allevamento e Grace crede che sia il posto giusto per recuperare le forze, continuare a crescere la figlia. Con sua sorpresa, la donna scopre però che la sua famiglia non la sostiene nella rottura con il marito. Tutti credono che dovrebbe dimenticare e perdonarlo. Persino sua sorella Emma, che ha sempre avuto scontri con Eddie, è convinta che la colpa di tutto sia Grace e che in qualche modo abbia spinto il marito al tradimento.

In seguito, Eddie affronta la moglie e le rivela di aver visto il loro matrimonio sgretolarsi ancora di più a causa del progressivo allontanamento di Grace. A complicare il tutto è anche il padre della donna, sulle spine per via dell’attenzione sempre più crescente nei confronti di questa storia. Il suo timore è che possa togliere visibilità alla gara di salto con i cavalli che si terrà a breve. La trama di Qualcuno di cui… sparlare ci rivela che Grace deciderà però di iniziare a diffondere dei pettegolezzi su Eddie. Non metterà a freno la lingua nemmeno quando scoprirà che nella cittadina ci sono tanti altri traditori.

Qualcosa di cui… sparlare – Il cast

Il cast di Qualcosa di cui… sparlare è guidato da Julia Roberts e Dennis Quaid, rispettivamente nei panni di Grace Jing ed Eddie Bichon. Al loro fianco troviamo Robert Duvall nel ruolo di Wyly King, il padre della protagonista, mentre la sorella Emma verrà interpretata da Kyra Sedwick. Troveremo inoltre la madre Georgia con il volto di Gena Rowlands, mentre Brett Cullen interpreterà Jamie Johnson e Muse Watson rivestirà i panni di Hank Corrigan.