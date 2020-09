Riapertura stadio Juventus – La Regione Piemonte ha chiesto di autorizzare l’apertura dell’Allianz Stadium, stadio della Juventus, che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del Cts.

“Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi. L’obiettivo del club è esser pronti per la prima partita”, ha affermato il governatore Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid.

Riapertura stadio Juventus: l’augurio di Pirlo

A parlare della riapertura dello stadio della Juventus è stato anche il nuovo allenatore bianconero, Andrea Pirlo. Il tecnico ha rilasciato una dichiarazione ufficiali al sito della società per commentare i calendari e ha parlato anche della riapertura dello stadio: “Finalmente sappiamo da dove iniziamo, io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria.

Siamo contenti di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico, speriamo ci sia pubblico perché ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno tutto il calcio in generale”. Queste le parole dell’allenatore che il 20 settembre inizierà la sua nuova avventura da allenatore sulla panchina della Juventus contro la Sampdoria.