Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19 – E’ attualmente in isolamento ed è asintomatico

Silvio Berlusconi, fondatore e rappresentante del partito Forza Italia è risultato positivo al coronavirus assieme a due dei suoi figli, Luigi e Barbara: l’ultimo tampone ha dato questo esito, dopo il doppio test effettuato all’ex Presidente del Consiglio effettuato lo scorso 25 agosto, dopo il soggiorno in Sardegna, quando è stata rilevata la positività di Flavio Briatore, anch’egli presente sull’isola.

Asintomatico

La positività al Covid-19 è stata annunciata da lui stesso durante un collegamento con il Movimento azzurro donne, dove ha annunciato: “Mi è successo anche questo, ma continuo la campagna elettorale con le limitazioni imposte dalla mia positività“. Il dottor Alberto Zangrillo, suo fedele medico da molti anni ha rilevato che Berlusconi è totalmente asintomatico e che si trova già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione di Arcore, come da disposizione regionale.

Dopo un soggiorno a Nizza, si era successivamente recato in Costa Smeralda e proprio li aveva incontrato Flavio Briatore, con il quale è legato da una lunga amicizia: lo stesso giorno proprio quest’ultimo aveva reso noto di aver incontrato l’ex Premier. Da allora Berlusconi ha effettuato il tampone ogni settimana.

Pronta guarigione

Immediati i messaggi di pronta guarigione da pressochè ogni ala politica, anche quella notoriamente distante: oltre a Giorgia Meloni, rappresentante di Fratelli d’Italia (“Al presidente Berlusconi i migliori auguri da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo”) e da parte del leader della Lega Matteo Salvini (“Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all’amico Silvio Berluscon”), messaggi non molto diversi sono arrivati tramite social da parte di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico (“Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!”), Matteo Renzi (“Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus“) e non è mancato neanche il messaggio del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio (“Spero si riprenda presto e che combatta con la forza che lo ha sempre contraddistinto anche questa battaglia”).