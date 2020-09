Presentazione Arthur – La Juventus ha presentato oggi ufficialmente il centrocampista brasiliano, Arthur. L’ex Barcellona, in conferenza stampa, ha parlato della sua scelta di venire alla Juventus, dell’essere allenati da un ex campione come Pirlo e poter giocare assieme a Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: “Per me è un giorno molto importante. Voglio ringraziare la famiglia e soprattutto la dirigenza della Juventus per avermi accolto nel migliore dei modi. Anche i tifosi sui social mi contattano, sento apprezzamento e affetto.

Non posso dire ancora di sentirmi a casa, ma siamo molti vicini. Sono estremamente contento di essere qui, di poter giocare con campioni e fuoriclasse come Ronaldo, è un sogno. Pirlo? Non abbiamo ancora discusso nel dettaglio di moduli e movimenti. Posso giocare in varie zone del campo, ma ne parleremo più in là. Tutti quelli che amano questo sport sanno cosa ha fatto il mister, ha giocato a calcio come pochi. So di dover imparare molto, ma per me è un grande privilegio“.

Chiusura sulla scelta di venire alla Juventus e la possibilità di poter ritrovare il suo ex compagna al Barcellona, Luis Suarez: “Una delle motivazioni principali è stata proprio questa, ovvero la possibilità di giocare per traguardi ambiziosi. La Champions è una priorità, sarebbe un titolo incredibile da aggiungere alla mia carriera. Lavoreremo con tutte le nostre forze per arrivarci.

Suarez? Non ho avuto modo di parlarci, ma è grande giocatore e per noi sarebbe un grandissimo valore aggiunto“.