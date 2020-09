Ricetta Torta in tazza: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta torta in tazza con variante alla nutella, da sempre uno dei dolci stilosi e morbidi che conquistano durante le fredde giornate invernali. Una torta che i bambini amano e gli adulti offrono ad amici e parenti.

Torta in tazza – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 2 persone.

Zucchero semolato 4 cucchiai

Cacao amaro in polvere 3 cucchiai

Lievito in polvere per dolci 1 cucchiaino

Uova 1

Latte 3 cucchiai

Olio di semi 3 cucchiai

Nutella 2 cucchiai

Torta in tazza – Preparazione

Per procedere alla preparazione di questa varianze della torta in tazza, come prima cosa prendete una tazza e mescolate insieme tutti quanti gli ingredienti mettendoli in questo ordine: zucchero, cacao poi la farina con il latte. Ora il lievito, l’olio, la Nutella e l’uovo che avrete precedentemente sbattuto.

Con l’aiuto di una forchetta dovete mescolare bene tutti gli ingredienti che ci sono dentro la tazza per poi dividerlo anche in una seconda tazza. È raccomandabile utilizzare una tazza di grande dimensioni, considerando che il dolce crescerà man mano.

Mettete ora la tazza all’interno del microond per 1 e 1/2 alla massima potenza e controllate la cottura. Nel caso ripetete l’operazione con le stesse modalità: lasciate raffreddare e decorate con lo zucchero a velo!

Se non vi piace la Nutella, potete sempre optare per il cacao amaro da sostituire con 4 cucchiai – aggiungendo anche l’estratto di vaniglia. In questo caso prendete tutti gli ingredenti e mescolateli per poi suddividerli nuovamente in due tazze e cuocete al microonde come sopra citato, da servire anche con un ciuffo di panna montata a vostro piacere.

Naturalmente è possibile anche non utilizzare le uova oppure creare un cuore morbido di cioccolato interno a seconda del vostro gusto personale. Ricordiamo che è possibile variare l’ingrediente “goloso” con altri come crema alla nocciola – crema al pistacchio – crema al caramello – provando anche con l’aggiunta di gusti come pera, vaniglia, arancia e limone.

Una delle preparazioni/varianti è anche a base di banana dove il frutto è protagonista e dovrà essere schiacciata per poi mischiarla a tutti gli altri ingredienti (compresa la cannella, gocce di cioccolato e frutta secca): il procedimento di cottura è il medesimo avvalendosi della tazza per creare un qualcosa di molto carino!

Torta in tazza – Consigli

Questa tipologia di dolce va preparato e mangiato, senza alcuna conservazione non solo per la quantità irrisoria ma anche per la sua bontà che non si conserva nel tempo.