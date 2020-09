Antonio Zequila avvertimento fuori il GF Vip: “Antonella Elia stai attenta…”

Antonio Zequila lancia un avvertimento nei confronti di Antonella Elia e insieme a lui al settimanale Nuovo Tv si aggiungono anche le dichiarazioni di Fabio Testi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip della scorsa edizione non sembrano essere contenti della tanta notorietà che, Antonella Elia sta avendo negli ultimi mesi.

La ex gieffina infatti, dopo l’esperienza con Pietro Delle Piane all’interno di Temptation Island è stata scelta da Alfonso Signorini per occupare il posto di opinionista insieme a Pupo, nella nuova edizione del GF Vip che, partirà tra poco meno di due settimane. Quali sono state le parole di Antonio e Fabio Testi?

Antonio Zequila lancia un avvertimento

L’ex concorrente del GF Vip più volte si è scontrato con la spumeggiante Antonella, definendola una persona poco sincera ma soprattutto “protetta” da Alfonso Signorini. Molto spesso infatti, all’interno della scorsa edizione del reality, più volte il conduttore si è mostrato molto più morbido nei confronti della showgirl rispetto al resto dei concorrenti.

Antonio Zequila infatti, ha affermato che: “La storia tra lei e il compagno è una falsa. Antonella a Temptation Island era come Gloria Swanson nel film Viale del tramonto, la sia interpretazione è da premio Oscar. Stai attenta Antonella, perché Pietro sta con te per interesse, non per amore. Tu lo porti in Tv, lui vive di luce riflessa”.

Fabio Testi non crede ad Antonella Elia

L’attore sembra infatti essere pienamente d’accordo con Antonio Zequila e anche lui, al settimanale Nuovo Tv si lascia andare a delle dichiarazioni importanti nei confronti di Antonella. Entrambi infatti, sono convinti che la showgirl abbia trovato il modo per far fruttare la notorietà, aiutandosi con il suo compagno Pietro Delle Piane.

Fabio Testi ha così affermato che: “La loro storia d’amore è banale come un fotoromanzo per noi addetti ai lavori che riusciamo a leggere tra le righe. Loro sono i registi e così hanno trovato il modo di campare. La notorietà è come un capitale, basta saperlo gestire. Non credo proprio che il loro sia vero amore! Ognuno tira l’acqua al suo mulino. Si sposeranno? Probabilmente dipende tutto dai soldi che riusciranno a ricavare da questa operazione…”.