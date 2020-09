Calciomercato Napoli – Nuove trattative e mercato sempre più nel vivo per i partenopei che studiano le mosse per la prossima stagione. Tante idee, ma come la maggior parte dei club europei poco budget da reinvestire sul mercato ecco allora che le cessioni diventano fondamentali.

Molto nel mercato del Napoli dipenderà dalla cessione o meno di Kalidou Koulibaly: se dovesse partire lui il primo nome per sostituirlo è quello di Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal, il difensore greco è seguito da vicino però anche per arrivare a rinforzare il reparto arretrato del Napoli al di là della cessione o meno del difensore senegalese. Oltre a lui piace molto anche Senesi del Feyenoord, in Italia attenzionato anche dalla Fiorentina.

Calciomercato Napoli: investimenti importanti solo in caso di cessione di Koulibaly

Se Koulibaly andasse al Manchester City, il Napoli avrebbe poi la disponibilità economica per provare a raggiungere anche gli altri obiettivi in altre zone, su tutti Boga del Sassuolo per l’attacco e Veretout della Roma per il centrocampo dopo la partenza di Allan direzione Everton, dove ritroverà Carlo Ancelotti.

Per Boga, al di là del tesoretto che potrebbe essere accumulato grazie alla cessione di Koulibaly, la richiesta economica del Sassuolo è molto alta: 40 milioni. Una cifra che ovviamente il Napoli punterà ad abbassare. Per quanto riguarda Veretout la scelta di puntare su di lui sarebbe abbastanza clamorosa: già un anno fa la dirgenza azzurra aveva provato a comprarlo, ma il francese alla fine scelse la Roma.