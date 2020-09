Covid-19, Speranza: “Investiamo molto sul vaccino”. Negativi gli ultimi tamponi dalla Costa Smeralda

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presenziato durante le celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso a Scala (Salerno) ha parlato di vaccino anti Covid-19 e di come il governo stia investendo numerose risorse, in collaborazione con gli altri stati europei per arrivare a risultati soddisfacenti il prima possibile: “Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un’alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati”.

Notizie confortanti

Il ministro prosegue: “Il contratto (stipulato con Astrazeneca) prevede che se le cose andranno bene, se ci sarà una validazione, i dati al momento sono incoraggianti, potremo avere le prime dosi già entro la fine dell’anno e poi ancora l’inizio dell’anno successivo. Dobbiamo insistere e continuare ad investire perché il vaccino è la soluzione vera al problema che abbiamo di fronte. Questo è il contratto che è stato sottoscritto con Astrazeneca il vaccino di Oxford il cui vettore virale è fatto a Pomezia e il cui infialamento avverrà ad Anagni, quindi con un’Italia fortemente protagonista in questa sfida. Oggi è un candidato vaccino, quindi ci vuole grande prudenza” ha concluso Speranza.

Tamponi negativi

Buone notizie dal fronte Costa Smeralda, autentico focolaio di Covid non molti giorni fa: gli ultimi 1000 tamponi effettuati nelle strutture ricettive hanno dato tutti esito negativo. I test sono stati decisi dopo che a causa della “movida” nella località erano emersi numerosi nuovi casi di coronavirus, ma adesso anche il Mater Olbia, la clinica che era stata precedentemente chiusa per alcuni casi positivi, è pronta a riaprire i battenti.