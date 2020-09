Ilary Blasi e Francesco Totti più affiatati che mai:” Vorrei il quarto figlio…”

By

Sempre più affiatati la coppia Ilary Blasi e Francesco Totti che trascorrono le vacanze estive a Ponza, tra mare e barca senza i loro figli. Gli anni per loro sembrano non esser mai passati, sembrano ancora due giovani fidanzati ai primi mesi.

È qui che arriva la richiesta del capitano che non vorrebbe fermarsi a soli tre figli, ma anzi nella sua testa il pensiero di un quarto è già presente. Sempre più innamorati dopo la quarantena, adesso che hanno tempo che sia una possibilità per incoronare questo sogno?

Ilary Blasi e Francesco Totti più affiatati che mai

Intervistato dal settimanale DiPiù Francesco Totti, rivela i dettagli della loro storia in questo momento, affermando di star vivendo un’estate davvero ricca di emozioni grazie al nuovo progetto, ma soprattutto per il suo matrimonio con la bellissima conduttrice che “va alla grande”.

La coppia si è sposata nel lontano 2005 e ora hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel, ed è così che il calciatore parla della loro relazione:”è un periodo davvero magico tra me e Ilary. Tutti i matrimoni, anche il nostro, sono fatti di alti e bassi, ma poi è bello rendersi conto che l’amore è sempre forte, e io e Ilary, in questi ultimi tempi, siamo più affiatati che mai. E mi fa piacere che lei ultimamente, sempre più spesso pubblichi video e foto di noi due e della nostra famiglia”

Totti si lascia andare ai ricordi e racconta di quando conobbe sua moglie, ai tempi faceva la “letterina” a Passaparola e fin da subito è rimasto stupito dalla sua bellezza, arrivando a dire che l’avrebbe sposata prima o poi. È riuscito a trovare il suo numero e a corteggiarla, dopo un po’ di frequentazione in gruppo ha deciso di invitarla al derby, dedicandole un gol. Da lì racconta:” La sera successiva, c’è stato il primo appuntamento, finalmente noi due soli: film horror al cinema, cena al Fungo, il ristorante su una torre nel quartiere Eur, e primo bacio. Era il 10 marzo 2020”.

“Vorrei il quarto figlio…”

La richiesta arriva direttamente dal capitano, che nella quarantena ha trascorso molto più tempo con la sua famiglia, rafforzando il loro legame. In questo momento stanno girando una fiction sulla sua carriera sportiva e sulla sua storia e il matrimonio va a gonfie vele, questo sembra spingere Totti a voler mettere al mondo un altro figlio:” Credo proprio che sia arrivato il momento giusto per realizzare un mio sogno: avere un quarto figlio. […] I figli hanno illuminato le nostre vite e sarebbe bellissimo non fermarsi a tre”.

Soprattutto in questo momento in cui la moglie Ilary ha avuto il tempo di dedicarsi al marito e ai suoi figli, grazie allo slittamento del reality, l’Isola dei Famosi, che era previsto ad autunno ma che, a causa del Covid-19 è stato rimandato. Forse in lei è maturato il pensiero di incoronare il sogno di Francesco, chissà.