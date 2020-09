Lo scorso 28 agosto, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario di matrimonio. Era il 1995 quando, l’allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli, sposò quella che sarebbe diventata la coppia di punta della televisione italiana di oggi. In un’intervista a cuore aperto al settimanale Vero, Maurizio Costanzo svela il suo segreto circa la felicità del matrimonio con Maria De Filippi.

Alla domanda su come hanno celebrato le nozze d’argento, Maurizio Costanzo ha risposto con l’ironia che lo contraddistingue. “Cenando. Non siamo portati per le grandi feste. Preferiamo una cosa tranquilla soli soletti”. Il giornalista ha un ricordo speciale del giorno del matrimonio. Nonostante per lui fosse già la quarta volta, rimane tra i giorni più belli, insieme a quello dell’arrivo del figlio adottivo, Gabriele.

Maurizio Costanzo rivela il segreto del suo matrimonio

Inoltre, Maurizio Costanzo svela a Vero il suo segreto circa la longevità del matrimonio. “Certamente una buona intesa. Io credo che alla base dei matrimoni lunghi ci sia una solida amicizia ed è questo che ci ha portato così in là. L’amicizia si coltiva con la lealtà, col venirsi incontro giorno per giorno, secondo come procede la vita, difficile da prevedere”.

Maurizio Costanzo è stato ancor più chiaro nel definire quello con Maria De Filippi quasi il matrimonio perfetto, altrimenti non avrebbe avuto difficoltà a separarsi nuovamente. “Io gli sketch li scrivo per il teatro e per la televisione e cerco di non viverli in prima persona”. Insomma, sembra proprio che, a parte il traumatico ricordo dell’attentato di mafia vissuto nel 1993, non ci siano ombre nel matrimonio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. E neppure episodi tragicomici di vita quotidiana, alla Sandra e Raimondo.

Armonia totale per la coppia più famosa della Tv

Per quanto riguarda i progetti lavorativi in comune, Maurizio Costanzo ha spiegato di non essersi mai sentito scavalcato da Maria De Filippi. Entrambi hanno contribuito a cambiamenti molti significati della televisione italiana. “Io ho portato in Italia in primo talk show, lei il primo talent”. Costanzo non “rinnega” nessuno dei personaggi “nati” nelle trasmissioni televisive sue e della moglie. “Se sono nati è perché dovevano nascere”.

Inoltre, Maurizio Costanzo ha spiegato di non interessarsi affatto di gossip, nonostante riguardi spesso personaggi da lui stesso “creati”. Il giornalista, invece, ha lanciato una frecciatina velenosa alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, circa la sua ricandidatura nella Capitale. “Forse vuole rimanere per rimettere a posto le buche, cosa che non ha fatto negli ultimi anni”.