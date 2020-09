Ricetta penne allo zafferano: ingredienti, preparazione e consigli

Uno dei piatti tipici milanesi è il risotto allo zafferano, noi oggi vi proponiamo una variante, invece di utilizzare il riso utilizzeremo la pasta, più precisamente delle penne rigate, e andremo a preparare le penne allo zafferano. Un gustoso e semplice primo piatto che sfrutta la tecnica di cottura del risotto per ottenere sapori ancora più appetitosi. La pasta risottata sfrutta in cottura l’amido rilasciato dalla pasta stessa che renderà più denso e avvolgente il condimento.

Penne allo zafferano – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Penne Rigate 320 g

Zafferano in pistilli 0,3 g

Scalogno 1

Brodo vegetale 1 l

Olio extravergine d’oliva q.b.

Maggiorana q.b.

Burro 20 g

Grana Padano DOP 20 g

Sale fino q.b.

Penne allo zafferano – Preparazione

Per realizzare le penne allo zafferano per prima cosa preparate il brodo vegetale. Una volta pronto, scolatelo attraverso un colino e versatelo nuovamente nella pentola e aromatizzate con i pistilli di zafferano. Lasciate i pistilli in infusione nel brodo per almeno trenta minuti, dunque portatelo nuovamente a bollore.

Affettate finemente lo scalogno e fatelo soffriggere in casseruola con un filo d’olio. Aggiungete la pasta cruda.

Mescolate per bene e iniziate ad aggiungere il brodo, un mestolo alla volta, versato attraverso un colino per trattenere i pistilli. Salate e continuate ad aggiungere brodo fino a cottura ultimata. La pasta dovrà risultare asciutta, ma cremosa al tempo stesso. A questo punto aromatizzate con foglioline di maggiorana e aggiustate di sale se necessario. Togliete dal fuoco e mantecate con il formaggio e il burro. Mescolate per insaporire e servite le vostre penne allo zafferano.

Penne allo zafferano – Consigli utili

Consigliamo di consumare subito la pasta. E’ possibile congelare il brodo aromatizzato allo zafferano, così da averlo a disposizione all’occorrenza.

Per una mantecatura più leggera, potete sostituire il burro con un formaggio cremoso come ad esempio la robiola.

Potete personalizzare la vostra pasta come più vi piace, ad esempio aggiungendo della salsiccia sbriciolata, dello speck, dei piselli o anche dei funghi.