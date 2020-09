Facebook Messenger, ecco l’ultimo rimedio contro le fake news

Da anni tra le piattaforme social più colpite, Facebook assieme ad altre aziende del settore, ha dichiarato guerra alle fake news, che ancora oggi invadono centinaia di pagine del celebre social network creato da Mark Zuckerberg nonostante un netto calo rispetto ai primi anni di diffusione.

Anti Fake News

L’azienda infatti nel corso degli anni ha creato delle regolamentazioni e dei “paletti” per limitare il più possibile la diffusione di notizie costruite per trovare ampio consenso presso una grande fetta di utenti sempre soggetta alla condivisione di fake news, che portano spesso a numerose problematiche di vario tipo. Anche in vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti e vista l’emergenza covid-19 che continua a mettere in ginocchio gli States, tutte e due contesti che creano inevitabilmente la diffusione di notizie dalla dubbia provenienza.

Limite di messaggi

Messenger, l’app di chat di Facebook adotterà presto una misura contro la diffusione delle bufale, ossia il limite di inoltro di 5 messaggi per persona/gruppo per volta, qualsiasi sia il contenuto del messaggio. Moltissime fake news infatti utilizzano proprio Messenger per trovare ampia diffusione in maniera capillare attraverso i profili degli utenti e questa sembra una misura che potrebbe effettivamente limitare questo fenomeno che oramai abbiamo imparato a conoscere un po’ tutti. Del resto non si tratta delle prime modifiche sostanziali che stanno riguardando la nota app di chat, da tempo soggetta a numerosi aggiornamenti che hanno portato nuove funzionalità che l’hanno progressivamente resa sempre più complementare a Whataspp, da diversi anni acquisita proprio dall’azienda di Zuckemberg.