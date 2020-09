Film Stasera in Tv – Suburbicon – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Suburbicon. Coproduzione britannico-statunitense del 2017 per la regia di George Clooney, con Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac nei ruoli principali. Il film è il sesto diretto da George Clooney che questa volta si è affidato ad una sceneggiatura scritta dai fratelli Coen. Istericamente ossessionata dalla paura di un nemico esterno (possibilmente con la pelle di un altro colore) l’America non si avvede che la violenza più bieca, la minaccia più agghiacciante, è dentro le proprie case, nutrita dall’avidità e dall’invidia. Ma è una cecità tutt’altro che involontaria.

Suburbicon – Trama

Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro, per aiutare in casa. L’apparente tranquillità della cittadina entra in crisi quando una coppia di colore, i Meyers, con un bambino dell’età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Gardner. L’intera comunità di Suburbicon s’infiamma e si adopra per ricacciare indietro “i negri” con ogni mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono nottetempo nell’abitazione dei Lodge e li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose.

Suburbicon – Trailer Video

Suburbicon – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Suburbicon

Genere: Thriller

Durata: 1h 50m

Anno: 2017

Paese: USA, UK

Regia: George Clooney

Cast: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac

Suburbicon – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 4 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Occhio alla penna.