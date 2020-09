Mai fidarsi di mia madre – Trama e cast del film su Rai 2

Mai fidarsi di mia madre è il film che Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, 4 settembre 2020. La pellicola si intitola in origine The Wrong Mommy ed è stata realizzata da Lifetime Television. Verrà trasmessa invece sul canale italiano in prima Tv.

Del genere thriller, la trama di Mai fidarsi di mia madre fa parte del ciclo Mai fidarsi di che comprende 22 titoli in tutto. Il regista invece è David DeCoteau. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori compongono il cast completo.

Mai fidarsi di mia madre – La trama

La trama di Mai fidarsi di mia madre ruota attorno a Melanie, una donna in carriera che sembra avere tutto dalla vita. Anche una famiglia che le vuole bene e che sembra perfetta. Lavora in un’agenzia e riceve presto una promozione, ma capirà presto che le responsabilità in più comporteranno dei sacrifici. Melania decide allora di assumere un’assistente che le permetta di portare avanti i suoi numerosi impegni fuori e dentro le mura domestiche.

Sceglierà di avere al suo fianco una ragazza intelligente, Phoebe, che non sembra incline alla lamentela. In realtà la sconosciuta ha un altro piano in mente: vuole vendicarsi di Melanie. Per questo cercherà di insinuarsi nella sua famiglia e distruggerla dal suo intento. A quanto pare la protagonista ha fatto uno sgarro a sua madre in passato e ora Phoebe è pronta per presentarle il conto.

Mai fidarsi di mia madre – Il cast

Il cast di Mai fidarsi di mia madre accende le luci su Vivica A Fox per il ruolo di Samantha. Al suo fianco troviamo Jessica Morris nei panni di Melanie e Ashlynn Yennie in quelli di Phoebe. Fra gli altri artisti troviamo Jason-Shane Scott per il personaggio di Alex e Jillian Spitz per quello di Tina. Sono presenti inoltre gli attori: Ciarra Carter (Laura); Dee Wallace (Carol); Jared Scott (Jason); Eric Roberts (Roger); Hayley O’Connor (Delores); MaryAnn DiPietro (Francis); Dominique Swain (Kellyanne); Carmel Fisher (Barbara); Lisa Catara (agente Steiner) e Kyler Burk (Jimmy).