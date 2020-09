Stai lontana da me – Trama, cast e trailer del film su Rai 3

Stai lontana da me è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, 4 settembre 2020. Il film risale al 2013 e vede alla regia Alessio Maria Federici. Del genere commedia e sentimentale, racconta la storia di Jacopo e Sara, due persone che si incontreranno quasi per caso e che vivranno numerose disavventure.

La trama di Stai lontana da me ci rivela infatti che Sara è bersagliata dalla sfortuna e che anche Jacopo ne farà presto le spese. Come andrà a finire fra i due protagonisti? Scopriamo intanto gli altri dettagli e quali attori fanno parte del cast.

Stai lontana da me – La trama

Jacopo è un consulente di coppia, il migliore in circolazione. La sua specialità è la soluzione dei problemi a due di coppie in crisi. La sua vita sentimentale però viaggia su binari opposti, tanto che fin da piccolo riesce a portare sfortuna a tutte le sue fidanzate. Ogni donna che gli si avvicina rimane travolta da una serie di imprevisti e incidenti assurdi. La colpa è tutta di Simona, una sua ex compagna di scuola che lo ha maledetto a causa di un tradimento.

Jacopo però non ha smesso di sognare l’amore e vive una nuova opportunità grazie all’incontro con Sara. L’architetto riesce a farlo innamorare all’istante, ma lei dovrà anche resistere di fronte alle disavventure che dovrà vivere per forza. Fino a che un giorno Sara decide di dargli il ben servito a causa di un cd hard che lui ha girato apposta per i suoi clienti. La trama di Stai lontana da me ci rivela che il protagonista deciderà di trasferirsi per qualche tempo dai genitori, salvo scoprire che sono separati da anni e che non glielo hanno mai voluto dire per non dargli dispiacere.

Stai lontana da me – Il cast

Enrico Brignano interpreta Jacopo Leone: al suo fianco troviamo Ambra Angiolini nei panni di Sara. Il cast di Stai lontana da me prevede anche attori come Anna Galiena per il personaggio di Lorenza Bra e Giampaolo Morelli per quello di Mirko. Sono presenti inoltre gli artisti: Fabio Troiano (Fabrizio); Giorgia Cardaci (Sofia); Giorgio Colangeli (padre di Jacopo); Gianna Paola Scaffidi (madre di Jacopo); Massimiliano Vado (Guido); Fabrizia Sacchi (Simona) e Simona Caparrini (Giulia).