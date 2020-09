Probabile formazione Italia – Questa sera, alle ore 20.45 al Franchi di Firenze, l’Italia debutterà nella Nations League 2020-21. 291 giorni dopo l’ultima volta l’Itala tornerà a giocare assieme per provare a vincere la Nations League un traguardo a cui il ct Roberto Mancini ha detto di tenere molto anche per difendere il ranking.

La probabile formazione dell’Italia contro la Bosnia vedrà Mancini riproporre il solito 4-3-3. In porta Donnarumma è confermato, panchina per Sirigu. In difesa Florenzi e Biraghi saranno i terzini titolari: panchina, almeno inizialmente per Di Lorenzo e Emerson Palmieri. Ballottaggio al centro tra Acerbi e Chiellini per una maglia da titolare al fianco di Bonucci. In mezzo al campo ci sarà Jorginho supportato da Zaniolo e Barella.

A guidare l’attacco sarà Belotti. Come anticipato da Mancini, ci sarà una staffetta tra gli attaccanti: Immobile sarà titolare lunedì sera contro l’Olanda. Al fianco dell’attaccante del Torino ci saranno Chiesa e Insigne. Ecco la probabile formazione dell’Italia contro la Bosnia nella prima gara ufficiale della Nations League 2020.

Probabile formazione Italia vs Bosnia: le possibili scelte di Mancini

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. All.: Mancini.