Sarebbe dovuto andare in onda il 9 settembre il programma targato Mediaset, Temptation Island. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi aveva da poco, come potete leggere negli articoli precedenti, svelato le sei coppie Nip che affronteranno il viaggio nei sentimenti.

Sembrerebbe esserci stato un colpo di scena per quanto riguarda una delle coppie che partecipano al reality. Questo ha fatto sì che la prima puntata non la vedremo in onda questo mercoledì.

Temptation Island rimanda la messa in onda

La notizia arriva dal portale DavideMaggio.it che sembrerebbe affermare anche il motivo per cui il programma voglia prendere del tempo prima di mandare in onda la prima puntata. Infatti, dalle voci sembra che una coppia di fidanzati sia scoppiata nel giro di pochissimo tempo.

I nomi ancora non sono stati fatti, ma da quanto si sente sembrerebbe che la ragazza in questione abbia scoperto un tradimento del suo compagno. Un tradimenti di cui sospettava già da tempo, e avrebbe richiesto un falò per un confronto immediato. Ovviamente questa dinamica avrà scombussolato i piani dei registi e degli organizzatori, tant’è che hanno deciso di rimandare la data della messa in onda.