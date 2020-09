Amazon – Quali sono i migliori dispositivi per Echo Show compatibili con Alexa?

Inizia oggi una nuova rubrica per andare a parlare di domotica e ci colleghiamo immediatamente ad uno dei prodotti più in voga del momento Amazon Echo. Si tratta di un dispositivo in grado di aiutarci durante le giornate a risolvere problemi o anche a tenere a mente determinate cose da fare. Grazie al portale AccessoriAlexa.it andiamo oggi a scoprire quali possono essere i prodotti migliori da poter utilizzare con Alexa.

Dispositivi per Alexa

La potenza di Alexa sta nella sua capacità di adattamento e quindi nella possibilità di utilizzarlo con tantissimi dispositivi, adatti a qualsiasi evenienza. Sia per quanto riguarda il relax nella nostra abitazione ma anche per quando siamo fuori casa o per lavoro. Un vero e proprio svago e supporto alla nostra vita.

Amazon Echo Show

Nel complesso si tratta di un dispositivo per Alexa ultra funzionale che ha un suono potente con l’hub Zigbee integrato e che permette un audio di ottima qualità. E’ dotato di un display da 10″ che integra l’assistente vocale Amazon Alexa. Naturalmente è controllabile con la voce e capace di eseguire i diversi comandi vocali.

Possiamo ad esempio:

chiedere notizie e informazioni (curiosità, traffico, meteo);

ascoltare musica;

fare quiz e giochi;

controllare dispositivi smart della nostra abitazione.

Con Amazon Echo Show si possono gestire gli impegni di tutti i giorni, divertirsi e restare in contatto con gli amici. Si possono inoltrare telefonate tramite Skype, inviare messaggi senza muovere un dito, visualizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza, ascoltare la radio o farci leggere un audio libro.Questo sono solo alcune delle funzioni tra quelle nella lista, davvero infinita, che permette l’assistente di Amazon. Con Amazon Echo Show si potrà anche usare il gadget per la smart home senza acquistare i singoli hub, un particolare non indifferente per chi ha intenzione di usare queste funzioni.

Display Amazon Echo Show

Echo Show 5 è dotato di uno schermo da 5 pollici. Echo Show 8 ha invece un display da 8″. Il nuovo Amazon Echo Show (2a generazione) ha il display da 10″ con una risoluzione HD ossia 1280 x 800 pixel. E’ il più costoso dell’intera famiglia ma in assoluto il più completo. Il display e l’integrazione dell’hub domotico Zigbee sono le differenze sostanziali rispetto alla versione classica di Amazon Echo di 3 generazione, che approfondiremo nel paragrafo successivo.

Altri dispositivi Alexa

Vale la pena ricordare con esiste solo Amazon Echo Show ma quella di Amazon è una vera e propria invasioni di dispositivi intelligenti per le nostre case. Se ne contano ormai 5 tra cui Amazon Echo 3a generazione che permette una buona qualità audio e del suono e sopratutto risulta conviente in rapporto qualità/prezzo. Il design è sobrio ma elegante e permette l’associazione con le miglio applicazioni di streaming per ascoltare la musica online. Consente la lettura degli audio libri o dei propri file pdf. Echo Plus invece è considerato il top per l’ascolto audio, dotato di uno speaker al neodimio per un suono potente a 360°. Con Echo Plus tutto è sotto il tuo controllo: prese, luci smart compatibili, possono facilmente essere “comandati” semplicemente con la voce.

Migliori dispositivi per Echo Show

Le abitudini della nostra vita stanno cambiando e ormai anche gli accessori e oggetti che abbiamo in casa diventano sempre più smart. Per tutti gli usi abbiamo dispositivi e accessori compatibili con Alexa, e quindi con Echo Show, che possono essere controllati con la voce. A partire dalle lampadine di casa alle telecamere, possiamo avere all’interno della nostra abitazione numerosi dispositivi da comandare.

L’Hub Zigbee integrato su Echo Show consente di poter collegare ad esso tanti prodotti per la domotica, tra cui prodotti quelli di Philips, IKEA e Osram.

Videocamere Wi-fi a 1080P che consentono di vedere cosa avviene dentro le mura domestiche o all’esterno. Ce ne sono di varie tipologie compatibili con Amazon Echo Show e che permettono la visualizzazione direttamente sul display integrato al dispositivo Echo Show.

Wi-fi a 1080P che consentono di vedere cosa avviene dentro le mura domestiche o all’esterno. Ce ne sono di varie tipologie e che permettono la visualizzazione direttamente sul display integrato al dispositivo Echo Show. Lampadine intelligenti , rappresentano il passaggio all’epoca smart. Per accenderle e spegnerle basta dare i comandi vocali al nostro Amazon Echo Show. Una volta acquistate e installate basterà fare una scansione dei dispositivi intelligenti per farle individuare al dispositivo Echo Show e permettere quindi di comandarle tramite voce. Sono tra gli accessori compatibili Alexa più ricercati dagli utenti e ne esistono di varie tipologie, tra cui anche quelle colorate. Tra le lampadine intelligenti compatibili con Alexa più vendute ci sono quelle da 10 watt che si possono comparare alle tradizionali lampadine da 60W con luminosità 800 lumen. Si possono gestire con i dispositivi Alexa oltre che con l’app.

, rappresentano il passaggio all’epoca smart. Per accenderle e spegnerle basta dare i comandi vocali al nostro Amazon Echo Show. Una volta acquistate e installate basterà fare una per farle individuare al dispositivo Echo Show e permettere quindi di comandarle tramite voce. Sono tra gli accessori compatibili Alexa più ricercati dagli utenti e ne esistono di varie tipologie, tra cui anche quelle colorate. Tra le lampadine intelligenti compatibili con Alexa più vendute ci sono quelle da 10 watt che si possono comparare alle tradizionali lampadine da 60W con luminosità 800 lumen. Si possono gestire con i dispositivi Alexa oltre che con l’app. Tv compatibili con Alexa . Ormai le migliori tv di ultima generazione ne sono provvisti. Basta cercare nell’app store della Tv l’applicazione “Amazon Alexa” che può facilmente essere installata. Le migliori Smart Tv Samsung, Sony, Panasonic e tante altre marche permettono tranquillamente di abilitare questa funzione e poter interagire quindi con Amazon Echo Show. Se la tv fosse sprovvista di questa opportunità, c’è sempre la possibilità di affidarsi a una fire tv stick . Si tratta di un dispositivo che, collegato alla tv tramite una porta Hdmi e configurato al wi-fi di casa, lo trasforma in una vera e propria smart tv compatibile anche con Alexa.

. Ormai le migliori tv di ultima generazione ne sono provvisti. Basta cercare nell’app store della Tv che può facilmente essere installata. Le migliori Smart Tv Samsung, Sony, Panasonic e tante altre marche permettono tranquillamente di abilitare questa funzione e poter interagire quindi con Amazon Echo Show. Se la tv fosse sprovvista di questa opportunità, c’è sempre la possibilità di affidarsi a una . Si tratta di un dispositivo che, collegato alla tv tramite una porta Hdmi e configurato al wi-fi di casa, lo trasforma in una vera e propria smart tv compatibile anche con Alexa. Le Prese compatibili con Alexa hanno la stessa forma di quelle normali e possiamo collegarci qualsiasi apparecchio. Con la tecnologia di Alexa, quindi, saremo in grado di gestire la presa di corrente con i comandi vocali. Di prese di corrente compatibili con Alexa ce ne sono di diversi tipo e per tutte le tasche e partono dal modello più economico di circa 15 euro. Questa è molto simile esteticamente ad una classica presa di corrente stile tedesco, ma dotata della tecnologia Alexa. Sicuramente è la scelta ideale per chi vuole sperimentare queste prese, prima di passare al top di gamma. Esiste anche la multi presa intelligente wifi, dotata di quattro prese, e ognuna può essere controllata singolarmente. Ha inoltre quattro prese Usb e permette di essere gestita anche a distanza.

Vale la pena dunque approfondire le potenzialità di questi accessori che siamo sicuri, diventeranno una parte integrante delle abitudini, migliorandoci incredibilmente la vita. Una volta arricchita la nostra gamma di accessori Alexa, saremo pronti ad impartire ordini: “Alexa accendi la luce“, “Alexa apri il climatizzatore in salotto e fammi sentire un pò di musica“, e tanto, tanto altro ancora…