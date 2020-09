Amedeo Venza scopre le carte | La verità sull’inganno di Enzo a Uomini e Donne

Uomini e Donne non è ancora iniziato, ma è già sulla bocca di tutti. Come ogni anno, prima della messa in onda della prima puntata, l’attesa cresce a dismisura e i fan sono affamati di indiscrezioni e pettegolezzi. Si sa già che le novità saranno moltissime. Ma a tenere banco nelle ultime ore sono state soprattutto le violente discussioni tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. In particolare, l’influencer Amedeo Venza, amico di Pamela, scopre le carte e rivela quella che, secondo lui, è la verità dei fatti.

Poche ore fa, Enzo Capo è tornato dalla fidanzata Lucrezia e sembra che, dopo essersi lasciati, tra loro sia tornato il sereno. Durante le prime registrazioni di Uomini e Donne, Enzo aveva accusato Pamela di essere stata la causa della rottura con Lucrezia, apostrofando la dama come “pazza”. Tuttavia, sono bastati pochi giorni a Lucrezia ed Enzo per fare pace, tanto che Enzo ha dichiarato subito sui social di essere di nuovo felice e di non fare caso ai pettegolezzi.

Amedeo Venza scopre i piani di Enzo Capo

A queste dichiarazioni, però, risponde con sarcasmo Amedeo Venza, il quale scopre le carte e dice che, secondo lui, la rottura tra Enzo e Lucrezia era solo una messa in scena per cercare visibilità. A tale scopo, secondo Venza, anche Pamela Barretta sarebbe stata usata da Enzo Capo, motivo per cui l’influencer si scaglia sempre contro l’ex cavaliere. Amedeo Venza ha pubblicato una storia su Instagram in cui mette con le spalle al muro Enzo Capo.

“Dai Enzo, su, era l’unico modo per uscirne illeso dagli attacchi. Fossi stato davvero felice non avresti architettato tutto questo teatrino che tieni ancora in piedi. Sei tornato con chi sei sempre stato! E hai preso in giro tanta gente che lavora seriamente, ossia l’intera trasmissione”. Insomma, Amedeo Venza non ci va leggero con Enzo Capo e svela quello che, a suo dire, sarebbe stato l’inganno ordito da Enzo nei confronti di Uomini e Donne.

C’è stato solo un inganno a Uomini e Donne?

Amedeo Venza è convinto che Enzo e Lucrezia, in realtà, non si siano mai lasciati e che il ritorno della scorsa settimana a Uomini e Donne da parte del cavaliere sia stato orchestrato ad arte per un’ora di visibilità in più. Anche Pamela Barretta si è espressa sull’accaduto e ha dichiarato che, secondo lei, anche Lucrezia doveva essere complice di Enzo.

I toni si sono parecchio alzati tra Enzo Capo e Pamela Barretta e, se i due ex di Uomini e Donne non metteranno freno alla guerra social, le conseguenze potrebbero essere molto serie.