Oroscopo del mangiare: quali sono i segni amanti della buona cucina

La buona cucina piace a tutti, partiamo da questo presupposto. Avere a che fare con un manicaretto preparato con i fiocchi magari dal proprio partner e con l’accompagnamento di un ottimo vino e tanto di candela accesa è appagante e distende i sensi. E, soprattutto, fa dimenticare in un colpo tutti i guai. Ci sono segni che tengono particolarmente alla buona cucina, amano mangiare e degustare delle ottime bevande d’accompagnamento ovviamente potendo contare su una compagnia altrettanto eccellente. Vediamo quali sono.

1)Toro

È il segno del buon mangiare per eccellenza. Nessuno più del toro è legato ai buoni sapori della terra, a quelli genuini, che parlano di identità del territorio. Il toro sa cucinare e sa assaggiare. Ama i percorsi di degustazione che prevedano, ad esempio, l’abbinamento di formaggi e salumi con vini tipici della zona. Se può permetterselo, si concede laute cene al ristorante in compagnia della sua dolce metà o dei suoi amici. È un segno molto sensuale, pertanto ama ciò che gli procura piacere. La triade perfetta è: buon vino, buon cibo, buon sesso.

2)Cancro

Ha un debole per il cibo, su cui spesso riversa tutte le sue mancanze e le sue delusioni. Ama anche molto cucinare e intrattenere i suoi amici con deliziosi manicaretti preparati dalle sue mani. Non ama le pietanze troppo ricche di grassi, privilegiando i sapori delicati. L’abbinata perfetta per il segno pesce alla griglia con vino bianco fresco. E, ovviamente, dolcetto finale, questo sì, particolarmente goloso, gusto vaniglia o ricotta, preferibilmente. Adora le cheesecake e le preparazioni al cucchiaio.

3)Sagittario

Raffinato ed elegante, il sagittario ama i sapori del mondo. Cucina giapponese, thailandese, messicana, marocchina, greca, tutto lo esalta: la gastronomia mondiale non ha segreti per il segno, che ama viaggiare e conoscere i costumi dei paesi che visita. Degusta tutto con estrema attenzione, è un conoscitore di spezie e tecniche. Tra i suoi cibi preferiti i frutti di mare e i crostacei, cui abbina pregiati vini. E, come dopopasto, adora concedersi il tiramisù. Unico tipo di cucina verso cui manifesta diffidenza quella statunitense, che ritiene troppo poco salutare per il suo palato raffinato ed esigente.

4)Pesci

Ama la cucina e ama mangiare. È un cuoco eccellente, il cibo occupa gran parte dei suoi pensieri quotidiani. Perché, per il segno, esso è anche sinonimo di cura e famiglia. Se non sa cosa portare in visita al figlio gli porterà una torta e della lasagna fatta in casa. E poi del buon vino, dell’ottimo formaggio preso in un agriturismo. Poi ancora delle verdure fresche di stagione e un pezzo di focaccia anch’essa fatta in casa. Ama mangiare in compagnia dei suoi cari, essendo amante non solo dei buoni sapori ma anche della vita.

5)Ariete

È affamato di cibo come di vita, l’ariete. Essendo molto istintivo, vive il cibo come un bisogno primario, in cima – come il sesso – alla lista dei suoi desideri. Proprio per questo, nel suo modus vivendi, cibo e sesso si incrociano spesso. Anzi, seduce con il cibo e si lascia sedurre nello stesso modo. A tavola come a letto esprime tutto il suo appeal, la sua essenza, la sua insaziabile voracità. Ama la carne e il vino rosso, non disdegna i sapori forti. Infatti fa ampio ricorso alle spezie e ama molto anche la cucina nordafricana che, infatti, offre gusti decisi. Mangiare in compagnia degli amici è, per l’ariete, uno dei grandi piaceri della vita.