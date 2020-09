Giulia De Lellis e la skin positivity | La sfilata a Venezia dell’influencer

La bellissima Giulia De Lellis è da sempre al centro dei riflettori, ma questa volta il messaggio che ha mandato è stato di fondamentale importanza. Seguita da milioni di fan, l’influencer ha sempre cercato di essere il più limpida possibile, anche se questo significa mostrarsi con tutti i difetti.

Nell’occasione del Festival del Cinema ha sfilato senza preoccuparsi di quelle piccole imperfezioni, normalizzandole in quanto è un problema di tutte le donne, e sicuramente non fa distinzioni. La De Lellis quindi, è riuscita a portare l’idea della skinpositivity, ma vediamo bene cosa è successo.

Giulia De Lellis e la skin positivity

L’influencer si è sempre messa a nudo di fronte questo problema che da tempo la toccava in prima persona. Infatti, attraverso i suoi profili social aveva confessato di soffrire di acne da anni, portandola ad usare anche dei filtri sulle sue storie. Infatti, quando Aurora Ramazzotti scattò e pubblicò una sua foto al naturale, con tanto di imperfezioni fregandosene di ciò che viene definito la perfezione, Giulia De Lellis si trovò completamente d’accordo e ammirò il suo gesto.

Questo furono le parole con cui commentò il tutto:” Brava e complimenti ad Aurora che ha aperto questo argomento, io ne ho parlato a volte nelle stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria”. La skin positivity è di vitale importanza in questo periodo storico in cui i modelli da seguire per arrivare alla “perfezione” sono sempre più rigidi, incalcando nella testa delle ragazze un pensiero totalmente deviato.

La sfilata a Venezia dell’influencer

Qualche ora prima dell’arrivo in Laguna, la stessa Giulia De Lellis aveva annunciato attraverso le sue storie Instagram completamente struccata, che dell’acne era comparsa sulla sua faccia nella stessa giornata. Ciò non ha fermato l’influencer che si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema con un bellissimo sorriso che ha attirato su di sé tutti i flash.

Una piccola e brillante nuvola, con il suo vestito firmato Belfiori Couture, la sua graziosa eleganza ha messo in secondo piano le sue imperfezioni, ma che nello stesso momento sono state fondamentali per gridare al skin positivity. Subito i fan si sono rivolti verso la De Lellis per complimentarsi per il gesto e il coraggio, e anche i fotografi si sono concentrati sulla sua bellissima figura.