Diana Poloni – Chi è la fidanzata di Francesco Renga

Diana Poloni è ormai più che conosciuta dai fan di Francesco Renga. La fidanzata del cantante infatti è entrata nella sua vita ormai da cinque anni e il loro amore va a gonfie vele.

L’annuncio ufficiale però è avvenuto solo l’anno scorso, quando l’artista ha deciso di pubblicare su Instagram uno scatto che li ritraeva insieme. Chi è quindi Diana Poloni? Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Diana Poloni – La fidanzata di Francesco Renga

Diana Poloni è entrata nella vita del cantautore in un momento molto particolare: si era appena separato dall’ex moglie Ambra Angiolini, con cui continua a mantenere degli ottimi rapporti. Entrambi tra l’altro hanno trovato l’amore con un nuovo partner e forse anche per questo Francesco ha deciso di uscire allo scoperto. Per la prima volta, il cantante è riuscito tra l’altro ad ottenere tutto ciò che gli era stato tolto dai paparazzi durante il matrimonio: quella riservatezza che condivide con Diana. A sua volta bresciana, la donna non fa parte del mondo dello spettacolo e anzi lavora in un’azienda che opera nel settore dei distributori automatici, in qualità di addetta alle Risorse Umane.

Bionda, solare, bella: Diana Poloni avrebbe incontrato il fidanzato proprio quando lui era nel pieno della separazione. Forse è stata l’eccessiva esposizione mediatica dell’ex coppia a spingere l’artista a mantenere il segreto sulla loro love story fino all’ultimo. “Dopo l’addio con Ambra non sono più così presenti”, ha detto lui all’epoca parlando dei paparazzi, “diciamo che io e lei eravamo un catalizzatore. Adesso vivo una situazione più tranquilla e serena”. Purtroppo i fan della coppia non potranno seguire anche Diana sui social. Da quanto ne sappiamo, lei si tiene molto distante dai riflettori anche per quanto riguarda la sua attività online. Possiede un profilo su Instagram, ma è privato.