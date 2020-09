Raf – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Raf continua a riscuotere un forte successo fra le generazioni dei più grandi e i più giovani. Indimenticabile la sua voce graffiante che negli anni Novanta faceva sognare le ragazzine con Battito Animale e ancora prima con Gente di mare.

Negli ultimi anni, Raf si è rimboccato ancora di più le maniche e ha sfornato un successo dietro l’altro. Nel frattempo ha cambiato anche diverse case discografiche e a distanza di 24 anni dall’ultima presenza, ha deciso persino di ritornare al Festival di Sanremo.

Raf – Età, moglie e figli

Raf nasce a Margherita di Savoia il 29 settembre del ’69 con il nome di Raffaele Riefoli e già negli anni Settanta inizia a prendere lezioni di canto. A soli 17 anni decide di iscriversi all’istituto d’arte e si trasferisce a Firenze, dove prosegue gli studi presso la facoltà di Architettura. Anni dopo approda a Londra e fonda i Cafè Caracas, un gruppo rock e punk in cui è presente anche Ghigo Renzulli. La sua carriera cambia del tutto qualche tempo dopo, grazie all’incontro con Giancarlo Bigazzi. Nell’83 pubblica infatti l’album Self control che gli permette di ottenere una forte popolarità e si unisce a Claudia Mori per realizzare il brano Il principe, utilizzato come sigla dello show Hit Parade. Nell’87 scrive il testo della canzone Si può dare di più che regalerà al trio Morandi-Tozzi-Ruggeri la vittoria a Sanremo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Raf sposa nel ’96 Gabriella Labate. La soubrette lo renderà padre per due volte, di Bianca e Samuele. Poco tempo fa la soubrette ha deciso di rispondere ad una domanda di un fan, che le ha chiesto il segreto della sua unione con il marito. Per Gabriella è molto semplice: nessun segreto fra loro e nessun punto interrogativo. A quanto pare la coppia ha davvero trovato l’elisir dell’eterna felicità.