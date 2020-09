Segni d’acqua: pregi e difetti

I segni d’acqua sono premurosi, dolci, sensibili, teneri e affettuosi, romantici e sognatori, ma anche passionali, irascibili, malinconici e con una marcata tendenza al pianto. Qualcuno crede siano fragili, in realtà hanno dentro di sé una forza incrollabile, che emerge soprattutto nei momenti di difficoltà.

Quando sembra che le cose della vita li abbiano sferzati, loro sono pronti a ricominciare, magari dopo aver versato lacrime per una settimana! Vediamo quali sono pregi e difetti dei segni d’acqua.

1)Cancro

Pregi. Primo segno della triade, uno dei più sensibili ed emotivi dello zodiaco. È profondo e intuitivo, possiede un fiuto eccezionale cui non sfugge nulla, è dolce e sempre pronto a elargire una carezza, un consiglio, una parola di conforto, persino nei confronti di chi lo ha fatto soffrire. Quando la luna è nel segno, è brillante nella comunicazione, a suo agio in mezzo agli altri. Ottimo partner, amico, compagno, figlio, genitore, è un punto di riferimento proprio per la sua capacità di trovare sempre le parole giuste.

Difetti. Quando l’amata luna lo abbandona, il segno ha una marcata predisposizione a isolarsi, chiudersi a riccio, non interloquire, lasciare il mondo fuori dalla porta. Il suo animo è un perenne turbinio di emozioni, talora anche contrastanti e molto forti, non trova pace, se non per brevi istanti. Le sofferenze d’amore lo travolgono al punto che in quei momenti non ha nemmeno più la capacità di reagire. Ipocondriaco, talvolta capriccioso e volubile.

2)Scorpione

Pregi. Fantasioso, originale, sensibile, passionale. Lo scorpione sa come far girare la testa alle persone che ha intorno a causa della sua alta carica di magnetismo. Il suo animo è profondo, in grado di provare e suscitare emozioni molto intense. È un segno brillante, forte, potente e dinamico. È, anzi, uno dei più forti dello zodiaco. Incrollabile e indistruttibile, anche nei momenti peggiori sa a quali risorse mentali attingere per andare avanti. È un ottimo amico, uno di quelli che trascina la compagnia, ama divertirsi e sfoggiare look originali e innovativi. Non ha paura di osare.

Difetti. È un segno estremamente vendicativo. Il suo lato oscuro, infatti, tende a emergere quando viene ferito o ingannato, pertanto diventerà un abile segugio, alla ricerca delle reali motivazioni che hanno spinto una persona a lasciarlo. Riuscirà a mettere in cattiva luce chi ha osato fargli del male! Ha sempre la tentazione di controllare le vite degli altri e se qualcosa gli sfugge diventa inquieto e nervoso. Talvolta presenta una tendenza a essere istrionico, teatrale nelle sue azioni.

3)Pesci

Pregi. Uno dei segni più profondi dello zodiaco. Essendo l’ultimo dei 12 è come se fosse il più anziano, dal punto di vista della maturità: in lui il senso di responsabilità è sempre molto presente, così come la predisposizione all’impegno e al sacrificio personale per grandi o piccole cause. È sempre in primo piano nelle vite dei suoi cari, sempre disponibile. È il segno più altruista dello zodiaco: in lui il senso di cura per gli altri raggiunge i massimi livelli. Sarà sempre portato a dare un passaggio, fare un regalo, predisporre un servizio, fare ore di straordinario.

Difetti. Tende al vittimismo più di altri segni. Si sente spesso vittima della cattiveria del mondo. Spesso lo è, perché, essendo molto sensibile finisce nel mirino di chi non lo è, piange, si dispera, si lamenta di quanto il mondo sia ingiusto. Ha scoppi d’ira e di autocommiserazione che lo portano a isolarsi dal mondo rifiutando richieste di spiegazioni e suggerimenti.