Come guadagnare con YouTube. Ecco una breve guida

Il lavoro tradizionale, soprattutto negli ultimi anni, è ormai diventato sempre più una chimera. Al contrario, le possibilità che offre chi sa ingegnarsi sono molteplici. L’aguzzo e l’ingegno, si sa, portano a valorizzare al meglio quanto si ha in zucca o forse, per meglio dire, è la fame a sviluppare spesso le migliori idee.

Guadagnare su Youtube: Chi può farlo?

C’è un contesto sul web che forse è molto più meritocratico di tanti altri, in quanto la scelta deve essere praticamente universale. Stiamo parlando di youtube che da ormai quindici è il leader mondiale per quanto concerne le piattaforme video. C’è tutto e di più su questo sito diventato ormai una sineddoche della vita moderna, chiunque infatti può caricare quanto girato in pochi istanti, basta avere un account gmail collegato per poter condividere con il mondo intero.

Tutti possono girare e postare i loro video, che ovviamente non devono essere lesivi del decoro e della morale, non devon riprodurre contenuti che incitano all’odio, alla violenza o al sesso, e devono rispettare altre misure imposte dal senso comune nonché dalla netiquette dello stesso portale.

Guadagnare con Youtube: crea il tuo canale

Per quanti però vogliono fare di youtube qualcosa di ben più ampio rispetto a un passatempo consigliamo di creare un vero e proprio canale per avere un pubblico fidelizzato. Per monetizzare su youtube bisogna raggiungere degli standard, almeno mille iscritti e un monte ore visualizzazione abbastanza ampio. Una volta fatto ciò (e dipenderà dai video che saranno caricati di volta in volta se avranno fortuna), allora si può collegare un account google adsense e incominciare a monetizzare e integrare pubblicità che vi verrà proposta e caricata in automatico sui vostri video. Ma qual è il metodo per arrivare a tutto ciò.

Arrivare al successo non è facile ma nemmeno difficile, proviamo a creare una sorta di guida per invogliarvi.

Consigli per guadagnare con Youtube

Essere se stessi è la prima componente: infatti, gli utenti vi apprezzeranno per quanto sarete sincere davanti ai loro occhi. Proponete agli utenti dei tutorial sul fai da tè, sul trucco, sulla cucina o su altri settori, provate a sperimentare e divertitevi nel fare questi video: non bisogna dare mai l’impressione di costruire qualcosa di eccessivamente preparato.

Fondamentale sarà utilizzare un linguaggio netto, chiaro e preciso. Infatti, youtube è usato da tutte le tipologie di età e per questo ci vuole un modo di comunicare semplice e immediato per esser comprensibili da tutti.

Andando avanti nel corso del tempo si capirà anche se converrà andare direttamente in diretta o costruire il vostro video con un abile montaggio: l’importante è che il video non sia troppo lungo, in quanto gli utenti non hanno una fascia d’attenzione altissima. È importante anche lo stesso coinvolgimento con il vostro pubblico e, una volta costruito il target d’appartenenza, specializzarsi sui contenuti mirati che possano puntare al miglioramento della qualità della vita.

Sui vostri video potete inserire le colonne sonore che vi fornisce direttamente youtube, un buon modo anche per incrementare il vostro feedback sul portale. Ovviamente non bisogna copiazzare contenuti altrui: oltre che poco elegante, è anche severamente vietato dalle leggi in materia di copyright che potrebbero portare così alla cancellazione del canale.