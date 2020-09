Hotel Gagarin – Trama, cast e trailer del film

Hotel Gagarin è la proposta di Rai 1 per la prima serata di oggi, 6 settembre 2020. Il film verrà trasmesso dalle 21:25 in poi ed appartiene al genere commedia. Realizzata due anni fa, la pellicola vede alla regia Simone Spada.

La trama di Hotel Gagarin invece ruota attorno a cinque italiani che vengono inviati in Armenia per fare delle riprese. Il gruppo però si ritroverà travolto dalla guerra. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il cast completo e il trailer.

Hotel Gagarin – La trama

Cinque italiani in cerca di fortuna accettano un incarico in Armenia. Una volta arrivati sul posto, il gruppo è costretto a rimanere isolato in un albergo circondato dai boschi. Il produttore Franco Paradiso infatti ha deciso di fuggire con i soldi a causa dello scoppio della guerra. I cinque però non si danno per vinti e cercano di sfruttare l’occasione per essere comunque felici. Nicola, Sergio, Elio, Patrizia e Valeria non possono nemmeno ritornare in patria, a causa della chiusura degli aeroporti. La trama di Hotel Gagarin ci rivela che nel frattempo Paradiso verrà messo in manette dalla Guardia di Finanza. A quel punto la suia complice, presente all’interno della troupe, deciderà di confessare tutto al resto del gruppo.

Hotel Gagarin – Il cast

Il cast di Hotel Gagarin accende le luci su Claudio Amendola, nei panni di Elio, un elettricista assoldato per fare il tecnico delle luci. Al suo fianco troviamo Giuseppe Battiston nei panni di Nicola, il professore che ha scritto il racconto su cui fare le riprese. Sono presenti inoltre gli attori Barbora Bobulova (Valeria); Silvia D’Amico (Patrizia); Katsiaryna Shulha (Kira); Philippe Leroy (Virgil); Marjan Avetisyan (Nazemi); Hovhannes Azoyan (Aram); Tommaso Ragno (Franco Paradiso); Alessandro Proietti (Mingrone); Simone Colombari (Pietro Turone); Paolo De Vita (Conversano); Marco Todisco (Ciocchetti) e Caterina Siano (Calvelli).