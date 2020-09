Inga Lindstrom, ricomincio da te – Trama e cast del film su Canale 5

Inga Lindstrom, ricomincio da te è il film che Canale 5 propone per il suo pomeriggio di oggi, 6 settembre 2020. Andrà in onda dalle 17:00 circa e fa parte del ciclo dedicato ai romanzi di Christiane Sadlo. Del genere commedia e sentimentale, la pellicola è stata realizzata sei anni fa e il suo titolo originale è Sterne uber Oland.

La trama di Inga Lindstrom, ricomincio da te segue le vicende di una donna che mentre cerca di aiutare il suocero, incontra l’amore grazie ad un incontro fatale. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori compongono il cast.

Inga Lindstrom, ricomincio da te – La trama

Il fratello dell’ex pianista Per Ostersun decide di correre ai ripari quando l’uomo decide di non sottoporsi ad un intervento salvavita necessario. L’artista infatti vive in solitudine nell’isola di Oland e ha allontanato tutti. Hanno però sceglie di chiedere l’aiuto di Mina, l’ex moglie del figlio di Per, Frank. Per la donna sarà una possibilità in più di far incontrare il nonno con il figlio Linus, nella speranza che l’uomo trovi il coraggio per affrontare l’operazione. La trama di Inga Lindstrom, ricomincio da te ci rivela che Mina incontrerà anche l’amore quando nella sua vita inciamperà nello scrittore Markus Bergen. L’ex marito però deciderà di riconquistarla.

Inga Lindstrom, ricomincio da te – Il cast

Al centro del cast di Inga Lindstrom, ricomincio da te troviamo Nina Bott nei panni di Mina Storm. Al suo fianco l’attore Patrick Kalupa nel ruolo dello scrittore Markus Bergen, mentre Peter Sattmann presta il volto al personaggio di Per Ostersund. Fratello di quest’ultimo, Hanno è interpretato da Peter Prager. Troveremo inoltre gli attori Aaron Kissiov (Linus Storm); Karin Giegerich (Birgit Groning) e Leander Lichti (Frank Ostersund). La regia invece è di Udo Witte, alla guida di altri capitoli della saga.