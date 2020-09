Film Stasera in Tv – The Contract – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in TV c’è il film The Contract: va in onda su Paramount Channel. Il film drammatico è uscito nel 2006 per la regia di Bruce Beresford. La produzione, tra USA e Germania, ha scelto per i ruoli di protagonisti Morgan Freeman e John Cusack.

The Contract: la trama

Frank Carden (Morgan Freeman) è un ex killer con contatti governativi che ora lavora in proprio. Il suo contratto prevede l’uccisione di un magnate che si batte contro l’utilizzo delle cellule staminali. All’inizio del piano, però, un incidente stradale lo conduce in ospedale, dove viene scoperta la sua copertura. La sua banda lo aiuterà a liberarsi dei poliziotti, ma il suo percorso sarà ancora molto tortuoso. Si ritroverà sul letto di un fiume, dove incrocerà il destino di Ray Keene (John Cusack) e di suo figlio Chris. I due sono in gita perché il ragazzo ha avuto tre giorni di sospensione dalla scuola per essere stato beccato a fumare Marjuana. Ai tre, che si troveranno incastrati a viaggiare insieme, si unisce anche una coppia di escursionisti. Il viaggio nei boschi sarà rischioso e culminerà in inseguimenti e sparatorie…

Il trailer del film

La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Contract

Genere: Drammatico

Durata: 1h 35m

Anno: 2006

Paese: USA, Germania

Regia: Bruce Beresford

Cast: Morgan Freeman, John Cusack, Jamie Anderson, Alice Krige, Megan Dodds, Corey Johnson, Jonathan Hyde, Bill Smitrovich, Anthony Warren, Ned Bellamy

The Contract: dove vederlo e a che ora

Il film sarà trasmesso su Paramount Channel (canale 27 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, lunedì 7 settembre 2020. La programmazione di Paramount Channel lo prevede alla fine degli episodi in replica dello storico telefilm Happy Days.