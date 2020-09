Oroscopo di oggi, lunedì 7 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi lunedì 7 settembre 2020. Una nuova settimana di lavoro è alle porte: come partirà? Quali segni saranno favoriti dagli astri e chi, al contrario, verrà preso di punta? I sentimenti torneranno protagonisti assoluti nelle vite del Leone e dei Pesci. Il La carriera del Sagittario riprenderà quota, mentre lo Scorpione dovrà mantenere il sangue freddo. protagonista. Se vuoi saperne di più, dai un’occhiata al seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi lunedì settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: potresti sentirti in pensiero per le questioni pratiche, come lavoro e soldi. Leone: si prospetta un inizio settimana molto intrigante sul fronte amoroso. Nuovi incontri in vista. Sagittario: con stelle come queste è tempo di mettersi in gioco e buttarsi in qualche progetto ambizioso.

Oroscopo di oggi lunedì settembre 2020: segni di terra

Oggi Toro: dovrai avere molta prudenza in amore, perché ritrovarsi a discutere con il partner richiederà un attimo! Vergine: Giove e Saturno saranno a favore e daranno un’ulteriore spinta alla tua scalata verso il successo. Capricorno: ti muoverai sotto un cielo sgombro di ostacoli. Dovresti approfittarne, per mettere nuova carne al fuoco.

Oroscopo di oggi lunedì settembre 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi i Gemelli: Mercurio e Venere saranno in aspetto favorevole, ben disposti a incoraggiare la tua rimonta. Stai per entrare in una fase molto promettente. Bilancia: finalmente ritroverai forza e forza di volontà. Il primo passo verso una rinascita è già fatto! Acquario: sarai molto confuso e piuttosto in ansia per la tua situazione lavorativa ed economica. Mantieni la calma e presto le cose gireranno per il verso giusto.

Oroscopo di oggi lunedì settembre 2020: segni di acqua

Come anticipa l’oroscopo di oggi Cancro: stai tornando in carreggiata, anche se per rimetterti in moto come vorresti tu, servirà ancora un po’ di tempo. Scorpione: sarà un lunedì piuttosto stressante. Cerca di mantenere i nervi saldi e non esplodere al primo imprevisto! Pesci: Venere in aspetto armonico farà tornare l’amore in auge! Ti aspettano momenti ricchi di emozioni.