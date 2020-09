Windstorm 4, il vento sta cambiando – Trama, cast e trailer

By

Windstorm 4, il vento sta cambiando è il film che Canale 5 propone per la sua prima serata di oggi, 8 settembre 2020. La pellicola andrà in onda a partire dalle 21:35 circa ed è stato prodottoin Germania. Il titolo originale è Ostwind: Aris Ankunft.

La trama di Windstorm 4, il vento sta cambiando ci parla ancora dello stallone protagonista e di tutti i residenti della Gut Kaltenbach. Che cosa succederà alla famiglia di Mika? Scopriamo gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

La Gut Kaltenbach è sull’orlo del fallimento e la nonna di Mika, Sam e Maria, assieme all’istruttore Kaan, stanno cercando un modo per salvazre l’azienda. Anche Mika non se la passa bene: durante una galoppata con Windstorm, ha subito un incidente ed è finita in coma. Durante quel periodo, il cavallo ha smesso persino di mangiare. La situazione potrà essere risolta forse grazie all’arrivo di Ari, una ragazza imprevedibile che riuscirà a creare un legame speciale con lo stallone. La trama di Windstorm 4, il vento sta cambiando ci rivela che Thodur Throvaldson cercherà di mettere le mani sul cavallo.

Il cast di Windstorm 4, il vento sta cambiando mette alla guida Luna Paiano nei panni di Ari. Troveremo inoltre Marion Alessandra Becker nel ruolo di Marianne, mentre Meret Becker sarà di nuovo Britta. Al loro fianco ci saranno Hanna Binke per il personaggio di Mika e Amber Bongard per quello di Fanny Schleicher. Detlev Buck presterà il volto per il dottor Anders, mentre Timo Dierkes sarà Herr Dotterweich. Saranno presenti anche i seguenti artisti: Lili Epply (Isabell Herburg); xcornelia Froboess (Maria Kaltenbach); Michael A Grimm (Herr Falskog); Ruth Hamm (Arztin); Thomas Helm (Yuri); Lisa Karlstrom (Frau Ulveaus); Nina Kronjager (Elisabeth Schwarz) e Marvin Linke (Samuel Kaan).