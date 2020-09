Carta prepagata Banca Carige: costi e come attivarla

Carta RiCarige è la carta prepagata ricaricabile del Gruppo Banca Carige. Si appoggia al circuito Visa ed è disponibile in due versione: con e senza IBAN.

Carta prepagata Banca Carige come attivarla

La carta prepagata di Banca Carige RiCarige può essere attivata sia da maggiorenni che minorenni. Le persone sopra i 18 anni di età possono godere di condizioni diverse. E se il cliente che attiva riCarige ha meno di 29 anni, la banca concede la totale esenzione del canone mensile.

La carta riCarige può essere richiesta presso qualunque filiale del gruppo Banca Carige. Si possono avere maggiori dettagli o prendere appuntamento in filiale per l’attivazione contattando il numero verde 800 00 44 55. Si può prenotare un appuntamento in filiale anche tramite il sito gruppocarige.it. L’emissione della carta ha un costo di 5 €.

RiCarige versione base

Può essere attivata da maggiorenni e minorenni, ideale per fare acquisti online e nei negozi fisici convenzionati Visa Electron. Permette di prelevare, fare acquisti e controllare movimenti ed estratto conto. I limiti di prelievo e pagamento sono inferiori se il cliente è minorenne. Nello specifico la carta base per i minorenni ha un plafond di 1000 € contro i 3000 € per i clienti maggiorenni (espandibile a 4500 € su richiesta). Il limite giornaliero per i prelievi è di 250 € sulla carta base per i clienti minorenni e di 500 € per i clienti maggiorenni.

RiCarige con IBAN

Permette di svolgere le principali funzioni del conto corrente, oltre a quelle già previste dalla versione base della carta prepagata. E’ possibile infatti inviare e ricevere bonifici, accredito dello stipendio e richiedere la domiciliazione delle utenze con RID. La versione con Iban dell carta riCarige è destinata ai soli clienti maggiorenni. Il plafond della carta RiCarige con IBAN è di 10.000 € (fino a 20.000 € su richiesta).

La Carta prepagata Banca Carige RiCarige prevede un canone annuale pari a 6,00 euro per il primo anno e 12,00 euro per gli anni successivi. La prima ricarica che viene fatta allo sportello è gratuita. Può essere ricaricata anche sul web o con addebbito sul conto corrente del Gruppo Carige. La versione con IBAN può essere ricaricata ricevendo un bonifico. E’ gratuito il servizio di internet banking per controllare il saldo e i movimenti effettuati. Il prelievo dagli sportelli del Gruppo Banca Carige è gratuito. Il prelievo dagli ATM di altre banche zona euro ha un costo di 2 €; Il prelievo tramite ATM da altre banche extra euro ha un costo di 4 €. Costo del bonifico Sepa fatto online 1 €, se il bonifico in euro viene fatto tramite app Bancomat Pay costa solo 0,25 €.