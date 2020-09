Classifica e oroscopo mercoledì 9 settembre 2020: buonumore per i Gemelli, Cancro buone intuizioni

Ecco l’oroscopo di domani mercoledì 9 settembre 2020 e la classifica del giorno. La Luna è nel segno dei Gemelli, Mercurio transita in Bilancia. Come sarà questa giornata di metà settimana? Quali saranno i segni più forti in questo mercoledì? Scopriamolo, leggendo l’oroscopo di domani, segno per segno, con la relativa classifica del giorno.

Ariete

Quattro stelle. In questi giorni sei impegnato a trovare, di continuo, soluzioni a situazioni che si stanno stressando parecchio. Non dovresti avere timore di chiedere un consiglio a chi ti vuol bene: è lì per questo! Sii onesto e racconta quello che sta accadendo nella tua vita. L’amore va a gonfie vele.

Toro

Tre stelle. Stai per entrare in un periodo piuttosto complicato che potrebbe diventare, col tempo, carico di tensione. Avrai voglia di liberarti di tutto ciò che ti stressa: fai attenzione a non esagerare però! Mantieni la calma per gestire al meglio la tua situazione e tenta un approccio più distaccato.

Gemelli

Cinque stelle. La Luna nel segno ti regalerà buonumore e ottimismo: lo stato d’animo perfetto per dei nuovi, eccitati inizi. L’importante è non farsi prendere dalle emozioni e porsi obiettivi realistici. Procedi con intelligenza e concretezza e potrai ottenere ciò che desideri.

Cancro

Tre stelle. Cominci a guardare le cose da una prospettiva nuova. In questo modo puoi capovolgere il tuo mondo e vedere con più chiarezza alcune situazioni passate e le tue scelte sbagliate. Dovresti fidarti di più del tuo intuito: ti potrebbe aiutare a valutare meglio le circostanze e a prendere decisioni migliori!

Leone

Cinque stelle. Gli ostacoli che ti hanno bloccato finora potrebbero dissolversi come per magia. Finalmente le cose cominceranno a girare per il verso giusto e d’ora in poi il futuro apparirà roseo. Ma ciò che conta è che tu sia pronto ad agire a ogni nuova opportunità.

Vergine

Tre stelle. È tempo di rivedere la tua vita e cercare nuovi modi per superare i problemi che ti hanno assorbito finora. Non permettere a qualcun altro di scoraggiarti. Sii sicuro e indipendente, confida nel tuo buonsenso e vai avanti per la tua strada!

Bilancia

Tre stelle. Si prospetta un mercoledì piuttosto complicato. Ti sentirai sotto pressione e i contrattempi che incrocerai non aiuteranno! Potresti avere i nervi a fior di pelle e dovrai fare il possibile per mantenere la calma e non peggiore le cose. In serata l’umore si risolleverà e potresti ricevere una sorpresa inaspettata!

Scorpione

Tre stelle. Preparati a vivere una giornata molto impegnativa: dovrai destreggiarti tra problemi, questioni urgenti e responsabilità. Tieni duro, sarà un momento passeggero! Alla fine, i cambiamenti che metterai in atto si dimostreranno molto utili! Sarà un’occasione per rivedere alcune questioni che rappresentano per te una spina nel fianco e trovare nuovi modi per trasformarle.

Sagittario

Tre stelle. Hai l’occasione per scoprire quanto lontano potrai andare e dove saranno i tuoi limiti. Fare questo ti aiuterà ad affrontare in futuro ogni difficoltà senza esauriti del tutto e perdere il controllo della situazione. Quando avrai sistemato tutti i tuoi progetti, potrai cominciarne di nuovi senza l’intromissione della famiglia.

Capricorno

Cinque stelle. Hai seminato molto bene e adesso sei pronto per procedere lungo la tua strada. Non permettere a nessuno di farti perdere la rotta. D’ora in poi sarai sicuro dei tuoi obiettivi, per cui sii fedele ai tuoi progetti e procedi avanti. Qualcuno potrebbe procurarti della confusione inutile: fai attenzione!

Acquario

Cinque stelle. Finalmente sei pronto a realizzare i tuoi progetti! Rifletti con attenzione prima di ogni passo e cerca di non commette errori sciocchi. Se lavorerai bene, potrai aspettarti dei risultati positivi che porteranno felicità nella tua vita. Chi ti vuol bene è dalla tua parte, pronto a sostenerti.

Pesci

Tre stelle. Dovresti provare a essere più lungimirante e non vivere sempre alla giornata. Farsi trovare pronti può diventare la chiave giusta per evitare problemi futuri. Esamina con attenzione la situazione e rifletti bene prima di agire!