F1 News | Il muretto Alfa Romeo in confusione durante la Safety Car: Giovinazzi penalizzato, Raikkonen strategia sbagliata

L’episodio centrale e decisivo del Gran Premio d’Italia è stato ovviamente la chiusura della pit-lane durante la prima Safety Car, che ha portato alla penalità di Lewis Hamilton per aver effettuato in quel momento la sosta ai box. Lo stesso errore è stato però commesso anche dall’Alfa Romeo, che ha richiamato nel medesimo giro Antonio Giovinazzi. Se però l’errore della Mercedes è maggiormente scusabile, visto che la comunicazione dalla Direzione Gara è arrivata pochi secondi prima dell’ingresso in corsia box di Hamilton, minori sono le attenuanti per il team di Hinwil. I team radio di Giovinazzi e Raikkonen mostrano infatti come nella scuderia del Biscione non si fossero affatto accorti della decisione della Race Direction.

A Giovinazzi infatti viene comunicato l’ingresso della Safety Car e poi gli viene detto chiaramente di entrare ai box (“Box a questo giro, box box”). L’italiano risponde affermativamente (“Copy”) ed entra in pit lane, non dando segno di accorgersi dei pannelli che segnalavano la chiusura di box, gli stessi pannelli che nemmeno Hamilton aveva visto. Al muretto però quella stessa informazione sarebbe dovuta essere disponibile. Mentre in Mercedes si sono tuttavia accorti dell’errore praticamente nello stesso istante in cui Hamilton imboccava la corsia, l’ingegnere di Giovinazzi comunica il problema quasi due giri dopo, al momento della notifica della penalità.

Gli stessi primi avvertimenti in merito alla penalità a Giovinazzi sono piuttosto confusi:

Alfa Romeo: “Antonio sei sotto investigazione, dobbiamo scambiare la posizione con Kimi“.

Giovinazzi: “Perché? [incomprensibile] io non capisco“.

Alfa Romeo: “Sì perché l’uscita box era…allora, l’uscita box era chiusa quando ti sei fermato. Quindi siamo sotto investigazione”.

La confusione emersa in quei concitati momenti nel garage bianco-rosso però è comprensibile anche dai team radio rivolti a Kimi Raikkonen. Anche il suo ingegnere di pista infatti non si è subito accorto della situazione. Al finlandese infatti viene detto di non rientrare ai box meramente per una questione strategica, avendo appena effettuato la sua sosta, e non perché effettivamente non avrebbe potuto farlo.

Alfa Romeo: “Ok, molte vetture si fermeranno ora. Noi staremo fuori ovviamente“.

L’ingegnere di pista ragguaglia poi Raikkonen sulla situazione al momento dell’uscita dai box dello stesso Giovinazzi, generando in un primo momento confusione nello stesso ex ferrarista.

Alfa Romeo: “La pit entry è chiusa, sarà chiusa per Antonio”.

Raikkonen: “Come è chiusa? Perché lui sta già uscendo dai box”.

Alfa Romeo: “Sì, ehm, tornerò da te“.

Alfa Romeo: “Ok Kimi, la pit lane era chiusa“.

Raikkonen: “Sì ma le auto sono rientrate“.

Alfa Romeo: “No, solo Antonio“.

Alfa Romeo: “Ok Kimi, per tua informazione Hamilton e Giovinazzi avranno penalità, sono rientrati ai box con la pit-lane chiusa“.