Film Stasera in Tv – Django Unchained – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Django Unchained. Produzione statunitense del 2012 per la regia di Quentin Tarantino, con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, Samuel L. Jackson nei ruoli principali e Franco Nero tra gli altri del cast. È un omaggio al film del 1966 Django diretto da Sergio Corbucci: Tarantino ha più volte spiegato di essere sempre stato ispirato dal genere Spaghetti Western. Ha vinto due Oscar: miglior attore non protagonista a Christoph Waltz e miglior sceneggiatura originale.

Django Unchained – Trama

Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django (Jamie Foxx) è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie (Leonardo Di Caprio), il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Django Unchained – Trailer Video

Django Unchained – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Django Unchained

Genere: Western

Durata: 3h

Anno: 2012

Paese: USA

Regia: Quentin Tarantino

Cast: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, James Remar, Kerry Washington, Don Johnson, Franco Nero, Jonah Hill, Walton Goggins, Dennis Christopher, Dana Michelle Gourrier, Nichole Galicia, Laura Cayouette, Ato Essandoh, Miriam F. Glover.

Django Unchained – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi martedì 8 Settembre 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine della nuova puntata del quiz condotto da Enrico Papi Guess My Age – Indovina la mia età.