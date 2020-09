Gianni Sperti opinionista inarrestabile | Fuori gli artigli a Uomini e Donne

Uomini e Donne è tornato in onda ieri con moltissime novità. Oltre allo studio completamente rinnovato e all’unione dei due troni, classico e over, nella stessa puntata, ieri Gemma Galgani è apparsa per la prima volta in pubblico dopo il lifting. Nonostante fosse solo la prima puntata, i toni si sono subito accesi, soprattutto tra la dama e l’opinionista Tina Cipollari. Infatti, gli opinionisti sono sempre gli stessi e, anche Gianni Sperti ha dimostrato di essere l’opinionista inarrestabile di sempre.

Si sa, per avere a che fare con Tina Cipollari ogni giorno bisogna essere in grado di tirare fuori gli artigli quanto lei e Gianni Sperti è il compagno d’avventura ideale. Con il suo istinto e il suo cuore cuore generoso, Gianni Sperti è sempre stato una colonna portante, un opinionista inarrestabile, nel bene e nel male, sempre pronto a mettersi in gioco.

Gianni Sperti opinionista insostituibile a Uomini e Donne

Poche ore fa, Gianni Sperti ha commentato a caldo questo ritorno a Uomini e Donne con un post sul suo profilo Instagram.

“CI SIAMO… tra poco ritorneremo a farci compagnia… come sempre! Quello che conta sono i punti fermi. Ognuno di noi si sente al riparo e protetto nei luoghi e con le persone con cui si sente a casa. Uomini e Donne è la mia seconda casa, la mia seconda famiglia, un mio punto fermo. Nonostante il 2020 abbia provato a fermarci, grazie a Maria De Filippi e tutto il suo staff noi siamo ancora qui. Tra poco saremo in onda, pronti come sempre a farvi trascorrere pomeriggi spensierati. So che avete letto le anticipazioni ma vi posso assicurare che sono niente rispetto a ciò che vedrete oggi…”.

Uomini e Donne come una grande famiglia

Con queste parole, per certi versi toccanti, Gianni Sperti ha rinnovato tutta la sua stima e la sua fiducia nei confronti di Maria De Filippi e di Uomini e Donne come una seconda famiglia. Inoltre, l’opinionista promette grandi novità a Uomini e Donne, come sempre accade all’inizio di ogni nuova edizione.

Tra l’altro, Gianni Sperti è stato l’unico ad apprezzare i risultati del lifting di Gemma Galgani, al contrario di Tina Cipollari. Gianni ha detto che Gemma appare molto meglio e che l’intervento non l’ha affatto cambiata, ma le ha solo tolto un po’ di stanchezza dal viso, un risultato davvero sorprendente. Cosa altro succederà nelle prossime puntate?